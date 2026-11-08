Con una pistola antidrones, militares evitaron un ataque con granadas contra el Ejército en Tadó, Chocó

Soldados del Ejército Nacional de Colombia frustraron un ataque terrorista en el departamento del Chocó. En el video que se ha conocido, se logra ver cómo el uniformado, mediante una pistola antidrones, logró evitar que cayeran explosivos contra la tropa en zona rural del municipio de Tadó.

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Los hechos ocurrieron en la vereda Guarato, jurisdicción del municipio de Tadó, Chocó, cuando los soldados detectaron y neutralizaron un dron que, según la institución, pretendía ser utilizado para atacar a los militares mediante el lanzamiento de granadas.

“El valor y la rápida reacción de nuestros soldados permitieron neutralizar un ataque terrorista con dron en Tadó, Chocó. En la vereda Guarato, nuestros soldados del Grupo Liviano de Caballería n.° 9, agregados operacionalmente al Batallón de Ingenieros Militares n.° 15 de la Brigada 15, neutralizaron un ataque terrorista con dron, mediante el empleo de una pistola antidrones”, señaló la institución militar.

La institución militar indicó que van a seguir preparando a los uniformados para capacitarlos y que ataquen este tipo de atentados contra las instalaciones de la Fuerza Pública.

“Detrás de esta capacidad tecnológica hay soldados entrenados y comprometidos con la misión que enfrentan estas nuevas modalidades criminales con decisión, protegiendo la vida de sus compañeros y velando por la seguridad de la población civil”, agregó.

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Desde el Ministerio de Defensa reconocieron la labor de los integrantes del Ejército Nacional, quienes lograron frustrar este hecho: “La operación estuvo a cargo de soldados del @COL_EJERCITO, quienes impidieron que este artefacto aéreo no tripulado cumpliera su propósito criminal. Seguimos adaptando nuestras capacidades a las nuevas amenazas de los grupos armados ilegales, con el compromiso de proteger la Patria Milagro”.

El Ejército Nacional dijo que continuará fortaleciendo el entrenamiento de sus hombres y el empleo de capacidades diferenciales para contrarrestar las amenazas, preservar la integridad de las tropas y proteger a la población civil en el departamento del Chocó y en todo el territorio nacional.