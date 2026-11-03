Alerta por cilindro sospechoso en Chocó: así actuó un perro antiexplosivos ante la posible amenaza de bomba

En Tadó, Chocó, la ciudadanía tuvo un momento de angustia este martes, 3 de noviembre, con la presencia de un cilindro sospechoso que preocupó sobre un posible explosivo en el sector La Punta, sobre la vía que conecta con el barrio Modelo, en Tadó, Chocó.

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La alerta ciudadana movilizó a efectivos de la Policía Nacional y a tropas del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño, adscrito a la Décima Quinta Brigada del Ejército, que se encargaron de intervenir e identificar la amenaza de la mano de los apoyos caninos, que fueron los que finalmente terminaron llevándose los reflectores.

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En las imágenes captadas durante la maniobra, se observa el despliegue del equipo de explosivos y demoliciones (EXDE) del Ejército Nacional y el trabajo del canino.

En el video se aprecia cómo uno de los perros antiexplosivos se aproxima con cautela al cilindro para realizar la inspección olfativa de seguridad. Tras varios minutos de verificación y sin mostrar señal de marcación positiva, los especialistas determinaron que el contenedor no almacenaba ningún tipo de carga ni sustancia destructiva.

Parte de tranquilidad del Ejército Nacional

Este tipo de procedimientos responde a los estrictos protocolos de seguridad operacional diseñados para neutralizar cualquier amenaza asimétrica en corredores estratégicos del departamento. La rápida reacción militar evitó la alteración del orden público y permitió despejar el flujo vehicular en la zona.

La institución señaló que mantiene su presencia en el territorio, así como la disposición de sus capacidades técnicas y humanas al servicio de la ciudadanía.

Ejército en Planadas. Tolima Foto: Brigada VI

Las autoridades concluyeron recordando que la alerta temprana de la ciudadanía fue determinante para evitar un bloqueo prolongado y reafirmaron que la articulación entre la Fuerza Pública y la comunidad sigue siendo la principal barrera defensiva contra las pretensiones de los grupos armados al margen de la ley en la región.

Además, hicieron un llamado a la comunidad para mantener la calma ante este tipo de hallazgos, reiterando la importancia de no manipular objetos extraños y reportar cualquier anomalía de forma inmediata a los canales de emergencia.