Uribe contó algo que le dijo el papá del presidente De La Espriella en medio de un encuentro: “Él no hablaba de partidos”

En El Debate de SEMANA, el exmandatario Álvaro Uribe hizo una revelación sobre algo que le dijo en su momento Abelardo De La Espriella Juris, papá del presidente Abelardo De La Espriella, sobre su línea política.

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Para empezar, Uribe empezó contando que el papá del presidente de la República es su amigo personal y lo describió como una hombre culto e inteligente.

“Yo me encontré una vez con el papá del doctor Abelardo, que es mi amigo personal, es un hombre inteligente y culto. Y me dijo, ‘Nosotros somos ajenos al concepto derecha izquierda. Nosotros tenemos un sentido liberal clásico’. Él no hablaba de partidos, hablaba de un sentido liberal clásico, humanista. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de la seguridad, de la inversión privada del Estado pequeño, que inversión privada y política social tengan una relación de mutua dependencia, yo quisiera siempre tener conectado eso con un concepto humanista de la vida y de las relaciones políticas y sociales”, recodó Uribe en El Debate de SEMANA.

Y agregó el expresidente: “Yo creo en la economía fraterna. No lo entiende la izquierda del odio y no lo entiende la derecha de la exclusión. Entonces la derecha dice: ‘¿Cómo que economía fraterna?. Mire lo que dice Uribe, que le vaya bien a los empresarios y los trabajadores...’. Yo creo, por ejemplo, que es mejor un peso invertido en la empresa que pagado en impuestos. Creo que es mejor un peso pagado en salarios que pagado en impuestos. Eso es economía fraterna".

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En tal sentido, Uribe recalcó en El Debate de SEMANA que coincide con el liberalismo clásico, el mismo que el papá del presidente De la Espriella dijo que le gustaba.

“Yo les digo en las universidades, cuando se concibe el liberalismo clásico se puso en contraposición al individuo con el Estado y cuando se concibe el socialismo clásico, se quiere imponer al Estado sobre el individuo. Yo creo que hoy hay que poner es la dupla empresario, trabajador, a enfrentar al Estado, porque en ese momento se pensaba, se tenía como sinónimo de mercado o expresión del mercado al empresario. Yo creo que tienen que ser ambos y eso no le gusta”, agregó el expresidente de la República.

En tal sentido, Uribe insistió en que a él lo pueden ubicar en la misma línea política del papá del presidente De La Espriella.

“Ubíqueme con el papá de Abelardo; Claro, cuando él me dijo, oyéndome todos estos: ‘es que no somos izquierda, derecha, nosotros tenemos una concepción liberal, democrática, humanista, clásica’”, concluyó Uribe en El Debate de SEMANA.