Los perfiles falsos que Gustavo Petro habría usado para hablar con Deicy Jiménez: Andrés Maldonado, Michel Foucault, entre otros

Se siguen conociendo detalles sobre la relación que mantenían el expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez que, según las conversaciones que se han revelado en los últimos días, habría obtenido contratos con el Estado gracias a la ayuda del exmandatario, en lo que se conocen como los Sexocontratos.

Darcy Quinn publica nuevo video de Petro y Deicy Jiménez. El expresidente sí usaba perfiles falsos

La periodista Darcy Quinn reveló un video, que sería una nueva prueba, en el que aparecen el expresidente Peto y Jiménez conversando en una videollamada y chateando desde un perfil en Facebook.

Uno de los hechos que más llama la atención del material es que Petro al parecer conversaba desde una cuenta que con otro nombre: Andrés Maldonado Beltrán.

En el video, el expresidente envía mensajes de tinte sexual a Jiménez y le hace cumplidos, además de otras peticiones como ponerse de pie y hablan de la posibilidad de encontrarse personalmente. Al final, se ve que cuando cuelgan la llamada y el perfil desde el que escribía Petro, con el nombre de Andrés Maldonado.

Esta información ya se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia, que investiga al exmandatario por estos hechos tras escuchar la versión de Jiménez. La Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes también adelantan investigaciones en contra del expresidente.

Asimismo, se sabe que la joven le entregó al alto tribunal el celular y las pruebas. Al dispositivo se le realizó una extracción del material para determinar responsabilidades en este caso y si se incurrió en hechos delictivos.

Se trata de una nueva cuenta que se conoce con relación a los perfiles que utilizó el exmandatario para comunicarse con Jiménez durante varios años.

Se conoció un nuevo video en el que el expresidente habla con Deicy Jiménez por un perfil que tiene el nombre de Andrés Maldonado Beltrán. Foto: SEMANA

Previamente se habían conocido las cuentas: Michel Focault, Mihail Bukharin, Penser Lesujet y Altheaïs Monteluz.

Según dijo Jiménez a SEMANA, el expresidente conversaba con ella a través de estos perfiles. “Mi nombre es Deicy. Quiero presentar una denuncia. Me cansé de guardar silencio. Considero que durante este gobierno ocurrieron situaciones de abuso de poder, corrupción y manipulación de mujeres que deben ser conocidas e investigadas. Soy funcionaria y estoy dispuesta a entregar la información que conozco”, le dijo Jiménez a Vicky Dávila para revelar todo lo relacionado al exmandatario.

En los últimos días, y tras los cuestionamientos que han surgido alrededor de las declaraciones de Jiménez por parte de seguidores del petrismo, la abogada Dina Luz Malo, que representa legalmente a Jiménez en este caso, aclaró que “no son inventos” y que todo el proceso se está haciendo “con peritos informáticos para efectos de dejar la trazabilidad de la evidencia forense”.