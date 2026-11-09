Gustavo Petro responde ante un supuesto tratamiento para salir de la droga y el alcohol: “Ni por la cabeza”

El expresidente Gustavo Petro se refirió en la tarde de este lunes, 9 de noviembre, a una información que circuló en redes sociales y que apuntó a que él, supuestamente, se sometería a un tratamiento para “salir de la droga y el alcohol”.

Petro, a través de sus redes sociales, negó esa versión. “Ni por la cabeza necesito ningún tratamiento de este tipo”, afirmó el líder del Pacto Histórico.

Dijo que lo que estamos viendo “es hasta dónde es la gravedad de la situación psicótica de Angie (Rodríguez) y si su enfermedad podría tener efectos degenerativos y hasta donde la prensa y Abelardo De La Espriella han sido capaces de utilizar en su ataque a personas completamente en vulnerabilidad psiquica hacia mi”.

Gustavo Petro insiste en que él no se someterá a tratamientos médicos. (Colprensa – Catalina Olaya) Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Petro insiste en mostrar a Angie Rodríguez, hoy una de sus principales críticas, como una persona con problemas piscóticos.

Esta no es la primera vez en que el exmandatario habla de la salud de su exdirectora del Dapre. A finales de julio de 2026, cuando aún era presidente de Colombia cuestionó los señalamientos de Angie Rodríguez en su contra y la asoció con una enfermedad mental.

En esa oportunidad, rompió las reglas de confidencialidad de las historias médicas y afirmó que Angie Rodríguez tiene problemas psiquiátricos y publicó un mensaje en X que fue ofensivo hacia ella, quien, en ese momento, hacía parte de su propio Gobierno.

En esa oportunidad, Petro escribió: “No entiendo una prensa que no averigua a quién entrevista y le falta el respeto incluso como paciente. Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llega hasta manipular a una paciente psiquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia, pero no investiga. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió. ¿Tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por incompetente. Todo el asunto de la prensa revienta porque dije que los dineros del fondo de adaptación van para tener más agua potable para enfrentar el meganiño, que es megasequía en diciembre. Esa es una prioridad vital y el dinero que se utiliza es para las prioridades y la vida, no para coqueteos con paramilitares, o intentar mantener puestos no merecidos o lograr camionetas de seguridad para toda la familia”, escribió a través de X.

La publicación de la condición médica de la exdirectora del Dapre le generó a Gustavo Petro una investigación en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Angie Rodríguez instauró una denuncia contra Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara con sus abogados Wilson Ruiz y Manuel Villanueva Foto: Guillermo Torres / Semana

A Petro lo han relacionado en varias oportunidades de supuestas adicciones al alcohol y la droga. Lo hizo el excanciller Álvaro Leyva, quien fue uno de sus ministros de confianza.

En una de las cartas que Leyva le escribió a Petro, en mayo de 2025, lo acusó de tener un problema de drogadicción que, según él, estaría afectado el cumplimiento de sus funciones.

Álvaro Leyva y una de sus cartas al expresidente Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: PRESIDENCIA.

En el texto, llamó la atención la reiteración de las denuncias sobre el primer mandatario. Entre líneas, volvió a decir que tiene una “grave enfermedad de adicción a las drogas”. Lo llamó “errático”, “déspota” y “preso del vicio”. De igual manera, le advirtió: “No me callará”, y anunció una tercera carta.