Anticipan más escándalos de Petro: “Estados Unidos le está pisando la cola, es una serie en Netflix”

El senador Germán Rodríguez, congresista de Salvación Nacional, habló con SEMANA. En el marco de la entrevista, habló de su tesis según la cual el expresidente Gustavo Petro pretende irse de Colombia.

De igual manera, señaló que Estados Unidos está tras el exmandatario colombiano y consideró que los recientes escándalos destapados al expresidente constituyen “una serie de Netflix”.

Vea la entrevista completa:

“El 12 de agosto se autorizó para que el señor presidente Petro saliera del país, se le recuerda a los colombianos que el presidente está en la obligación en el año siguiente de solicitar salir o no salir del país, esto es un mandato constitucional, pero aquí lo curioso es que hace tres meses no habían estas pruebas que están llegando, o sea, hace tres meses Angie Rodríguez no había salido a los medios, hace tres meses Eva Ferrer todavía no estaba ni la señorita Deicy y lo que sigue saliendo de todas las denuncias, no estoy hablando solo con los sexocontratos, sino que precisamente me acaba de llegar una información y es que, según la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, en este momento hay 335 denuncias penales y disciplinarias relacionadas con el mandato presidencial de Gustavo Petro”, señaló.

“Entonces hoy tenemos unas pruebas, unas situaciones muy diferentes que nos obliga a replantearnos si Petro debe salir o no debe salir del país en ese momento porque el miedo es que el tipo se vuele. Recuerde que Santrich se fue caminando hacia Venezuela. Recuerden que Carlos Ramón González terminó en Nicaragua con apoyo del propio gobierno Petro, eso es lo que no queremos que suceda”, agregó el congresista.

Cabe recordar que la plenaria del Senado le autorizó al expresidente Petro salidas del país durante un año, es decir, hasta agosto de 2027 con una condición y es que cada vez que vaya a hacer un desplazamiento tiene que informar a la corporación informando el destino y las fechas. Así ya salió a México, por ejemplo.

Ahora, el senador busca que no se le permita salir del país. “Nosotros pues acabamos de hacer la solicitud a la Secretaría del Senado, al doctor Diego González, para que os diga si sí o si no ha entregado los los oficios necesarios de cada salida del país. Nadie está encima de la Constitución, pero aclaro que ya hay nuevas pruebas.

“Es más, el DNI pues confirmó la información del hacker, un hacker que había chuzado, que había perseguido, que había interceptado a expresidentes de la República, que les había puesto GPS en sus vehículos de la Unidad Nacional de Protección, que les estaba haciendo seguimiento y pues todo esto y los actos de corrupción, los presuntos actos y el tema del Dapre, de las 48 señoritas de la red de las mariposas amarillas, los contratos con el Estado, todo eso ya cambian la situación y cambian el panorama. El panorama es completamente diferente. Vamos a ver, mañana cuando se radique la proposición, ¿Quiénes están con nosotros? ¿Quiénes nos van a apoyar? Pero lo cierto, vuelvo y digo, el miedo es que Petro se vuele del país”, aseveró.

“Es que la corrupción en el gobierno de Petro fue absolutamente en todos los ministerios, en todo lado, mire lo que terminó diciendo el señor ministro de la Defensa con el tema de los drones, que no hubo en ningún momento ninguna ni ejecución ni planeación ni siquiera ningún proyecto y aquí nos siguen atacando con drones por todo lado. Entonces, Gustavo Petro sí tiene que responder por todas esas acusaciones que se le vino pero en manada”, agregó.

“No creo que él se vaya a arriesgar a salir, aunque lo que yo veo es que le están pisando la cola por todo lado, desde Estados Unidos también le están pisando la cola. Recuerde que está Nicolás Maduro. Recuerde que aquí en Revista SEMANA anunciamos la información que nos pasó miembros del DNI donde el 16 de abril se habría reunido en Venezuela con la intención de Hablar con Alex Saab antes de que lo extraditaran. Entonces, aquí hay cosas muy delicadas, eso de que la exprimera dama, según Eva Ferrer, estaba transportando armamento para los grupos ilegales, pues ya uno entiende por qué el crecimiento se duplicó estos grupos ilegales, ya pues uno empieza a entender por qué ponen Armando Benedetti en Venezuela.

“Eso es un rompecabezas que ojalá salga, eso ni siquiera es de un libro, eso es una serie en Netflix lo que sucedió en esos 4 años porque con ese rompecabezas tan grande: Armando Benedetti hablando los 15.000 millones, Eva Ferrer hablando de Verónica Alcocer, Laura Sarabia supuestamente con un celular gemeliado, todas estas pruebas cada vez se hacen más y más grandes, cada vez llegan nuevos actores de todo lado a enlodar lo que fue el gobierno del cambio y esto es un escándalo, el proceso 8000 le quedó chiquito a Gustavo Petro, cualquier cosa que haya pasado en toda la historia de Colombia le quedó pequeñito”, insistió.