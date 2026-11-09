Buscan frenar salida de Gustavo Petro de Colombia: “Se va a volar del país”

El congresista de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, le solicitará a la plenaria del Senado que revoque la autorización que le dio a Gustavo Petro para salir del país, bajo la hipótesis de que pretendería escaparse.
Como se recordará, los exmandatarios deben pedirle permiso a esa corporación para ausentarse del país durante un año contado desde el día en que salen de la Casa de Nariño. A Petro le aplica hasta el 7 de agosto de 2027.
La motivación de Rodríguez es la alta cantidad de denuncias que se han conocido en contra del exjefe de Estado, como la aparente asignación de contratos en el gobierno a cambio de relaciones sexuales y demás hechos irregulares.
“El Congreso no puede ser su cómplice. Petro se va a volar del país y exigimos que le dé la cara a Colombia. Pido el apoyo de mis demás compañeros congresistas para que me apoyen con esta iniciativa”, dijo el senador.
Él comparó a Petro con Jesús Santrich, quien se escapó a Venezuela para conformar un brazo de las disidencias de las Farc; y con Carlos Ramón González, prófugo de la justicia en Nicaragua por el escándalo de la UNGRD.