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Buscan frenar salida de Gustavo Petro de Colombia: “Se va a volar del país”

La iniciativa es impulsada en el Senado por Germán Rodríguez. Él pidió el apoyo de los parlamentarios para votar la petición este 10 de noviembre.

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Redacción Semana
9 de noviembre de 2026 a las 10:34 a. m.
Expresidente Gustavo Petro.
Expresidente Gustavo Petro. Foto: Anadolu via AFP

El congresista de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, le solicitará a la plenaria del Senado que revoque la autorización que le dio a Gustavo Petro para salir del país, bajo la hipótesis de que pretendería escaparse.

Como se recordará, los exmandatarios deben pedirle permiso a esa corporación para ausentarse del país durante un año contado desde el día en que salen de la Casa de Nariño. A Petro le aplica hasta el 7 de agosto de 2027.

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La motivación de Rodríguez es la alta cantidad de denuncias que se han conocido en contra del exjefe de Estado, como la aparente asignación de contratos en el gobierno a cambio de relaciones sexuales y demás hechos irregulares.

“El Congreso no puede ser su cómplice. Petro se va a volar del país y exigimos que le dé la cara a Colombia. Pido el apoyo de mis demás compañeros congresistas para que me apoyen con esta iniciativa”, dijo el senador.

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Él comparó a Petro con Jesús Santrich, quien se escapó a Venezuela para conformar un brazo de las disidencias de las Farc; y con Carlos Ramón González, prófugo de la justicia en Nicaragua por el escándalo de la UNGRD.