Documentos secretos de la DNI desatan tormenta: “Nada sorprende ya de la degradación del gobierno Petro”: Centro Democrático

Un informe de Caracol Noticias reveló los documentos secretos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial, en el cual incluyó una disposición polémica.

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El medio aseguró que, “según una fuente humana, la DNI planeó preparar, con micrófonos y GPS, los vehículos que se iban a destinar a la seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes de la República”.

“Hubo infiltraciones, corrupción, injerencia de agentes extranjeros; los sistemas tecnológicos fueron ‘infectados’, se perdieron las capacidades adquiridas”, indicó el informe sobre la DNI. Foto: Kathleen - stock.adobe.com

El Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, se pronunció: “Nada sorprende ya de la degradación del gobierno Petro: herramientas y entidades del Estado habrían estado al servicio de la persecución política.

El informe de Noticias Caracol es contundente: documentos secretos revelarían espionaje a expresidentes, intentos de influir en elecciones y millonarias compras de equipos que nunca sirvieron. ¡El país merece respuestas e investigaciones a fondo!”, dijo en un comunicado.

SEMANA reveló en un informe de portada cómo la DNI se había convertido en un arma política del gobierno Petro. Se trata de la auditoría forense que se hizo a la entidad, la cual analizó información que corresponde a 147 terabytes, 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y tablets que les permiten a los investigadores rastrear todo lo que se hizo durante la administración Petro en esa entidad.

La DNI y la Uiaf están en el centro del debate por el manejo de información sensible en el país, lo cual relaciona al expresidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

“La máxima dependencia a cargo de garantizar la seguridad nacional perdió la ‘confiabilidad’. Por si fuera poco, hubo infiltraciones, corrupción, injerencia de agentes extranjeros; los sistemas tecnológicos fueron ‘infectados’, se perdieron las capacidades adquiridas y, al final, la información más sensible y reservada se politizó y terminó en la calle en manos peligrosas”, indicó la investigación.

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En la auditoría se revelaron temas de hondo calado. Por ejemplo: durante la administración Petro, se expidió un decreto, el 1077 de 2024, con el que se creó un grupo cerrado denominado “Contrainteligencia del Estado”. El objetivo de ese grupo no era público, pero las fuentes consultadas para el informe de auditoría lo describieron como una estructura opaca, lejos de controles. Y, por esa razón, la llamaban el “hoyo negro”.

“Operó sin reglas y tuvo acceso a la información más crítica que se manejó entre 2022 y mediados de 2026, incluida la que tuvo relación con la oposición al Gobierno y la campaña presidencial”, señaló el informe de SEMANA.

De ese trabajo cuestionable se derivó el presunto espionaje de figuras antagonistas a la administración Petro, entre las que estaban “Margarita Cabello, a quien también le habrían monitoreado a un hijo; el excontralor Carlos Felipe Córdoba, por dudas sobre sus estudios en derecho. Además, el general (r) Eduardo Zapateiro, el general (r) Luis Fernando Navarro, el general (r) Jorge Luis Vargas, el expresidente Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay (quien murió en agosto de 2025 tras sufrir un atentado el 7 de junio de ese año), Jenny Rozo, el abogado y columnista Ramiro Bejarano y periodistas, entre los que estaba Vicky Dávila, en su momento directora de SEMANA, y quien luego fue candidata presidencial”.

También se habló de la presencia de agentes extranjeros en la nómina del DNI, de personas que fueron nacionalizadas de forma exprés para entrar a trabajar a la entidad y de la ayuda que le habría dado el DNI a personajes en la clandestinidad, como alias Araña.