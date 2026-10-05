Exfiscal Francisco Barbosa radicó una denuncia tras la revelación de SEMANA de “chuzadas” en la DNI

“Seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos al fiscal Francisco Barbosa”: esta revelación de SEMANA sobre el escándalo de “chuzadas” en la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno de Gustavo Petro motivó una denuncia que el exfiscal Francisco Barbosa radicó en la Fiscalía.

Francisco Barbosa se pronuncia tras portada de SEMANA y anuncia acción penal por presunto espionaje ilegal en su contra

Barbosa regresó a la que fue su casa por cuatro años para pedirle a su sucesora en el ente acusador que adelante las investigaciones correspondientes tras revelaciones de SEMANA y los resultados de una auditoría que ordenó el presidente Abelardo De La Espriella a la DNI, los cuales quedaron consignados en un preocupante informe sobre lo que se hizo en esa entidad.

“Las actividades se ordenaban mediante órdenes de trabajo o de forma verbal para no dejar rastro e incluían consultas a bases de datos financieras, cambiarias, de abonados celulares, notariales, vehiculares, pensionales y migratorias. Sus resultados se reportaban semanalmente a la Presidencia”, señala la denuncia de Barbosa en la Fiscalía.

El exfiscal recuerda que, durante sus últimos meses al frente de la Fiscalía, a pesar de los intentos por mantener una relación armónica con el entonces gobierno de Gustavo Petro, resultó bastante complejo explicarle al Ejecutivo que algunas decisiones tenían que ajustarse al orden constitucional.

Petro había señalado en X que Barbosa “no renuncia porque las evidencias de narco corrupción son enormes" Foto: JOHAN TORO/PRESIDENCIA/MONTAJE SEMANA

“Esa campaña coincidió con la férrea oposición de mi poderdante a los beneficios que el Gobierno pretendía otorgar a grupos dedicados al narcotráfico, que derivó en un grave enfrentamiento institucional por la insistencia del gobierno Petro en suspender órdenes de captura”, explicó el abogado Juan Camilo Caicedo, defensor del exfiscal.

La denuncia advierte que el entonces presidente Gustavo Petro inició una campaña fundamentada en información mentirosa, todo con el propósito de afectar el buen nombre y la honra del fiscal Barbosa. La denuncia busca establecer si parte de esa información que le llegaba a Petro fue suministrada por esos organismos de inteligencia.

“Hacia finales de 2023 esa campaña se intensificó en medios de comunicación y redes sociales, en los que se reprodujo información falsa sobre el doctor Barbosa encaminada a destruir su honra, su buen nombre y los de su familia. Corresponderá a la investigación establecer si la información obtenida de manera ilegal por los organismos de inteligencia sirvió de insumo para esa campaña”, explica el documento.

El exfiscal Francisco Barbosa se pronunció tras la portada de SEMANA. Foto: Semana

En la denuncia, el exfiscal dejó un listado de delitos para que la Fiscalía adelante las investigaciones que correspondan y pueda establecer quiénes estarían detrás de las interceptaciones y los seguimientos ilegales en su contra, conocidos gracias a las revelaciones de SEMANA.