Susto en Cali por colapso parcial del Hotel La Luna, afectado por el terremoto del 10 de agosto

Momentos de preocupación se vivieron durante la tarde de este domingo 8 de noviembre en el sur de Cali, luego de que la estructura del antiguo Hotel La Luna presentara nuevos movimientos que provocaron el desprendimiento de escombros en la edificación que permanece parcialmente colapsada. La Secretaría de Gestión del Riesgo confirmó que no se registraron personas heridas ni víctimas fatales y anunció que la demolición del inmueble comenzará la próxima semana.

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Ricardo Peña, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, explicó que los movimientos se presentaron en un punto de inflexión ubicado en la mitad de la estructura, donde anteriormente se produjo el colapso parcial del edificio.

“Hoy domingo 8 de noviembre, en horas de la tarde, se presentaron movimientos estructurales en el edificio denominado Hotel La Luna. Hubo movimientos en el punto de inflexión de la mitad, donde el edificio colapsó”, explicó el funcionario.

Ante esta situación, los organismos de emergencia reforzaron las medidas preventivas y ampliaron el perímetro de seguridad para evitar que peatones y conductores transiten por zonas que puedan representar un peligro. Según Peña, hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas ni fallecidas por los nuevos movimientos.

Hotel La Luna Foto: Montaje realizado por El País con fotos de Jorge Orozco - RRSS

El funcionario también confirmó que la demolición de la estructura ya cuenta con la aprobación del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y que actualmente se adelantan mesas técnicas con los propietarios del inmueble, quienes asumirán los trabajos.

“Este edificio ya se encuentra aprobado por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y ya se encuentran las mesas previas, mesas técnicas con los propietarios de esta edificación que van a asumir la demolición de esta estructura”, precisó.

La intervención busca eliminar o reducir el riesgo que representa la edificación, cuya estabilidad continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades y los habitantes del sector.

“Tenemos la protección de la vida restringida en cuanto a las personas que transitan por la vía, pero hemos extendido este perímetro para que las personas que transiten por aquí lo hagan de manera segura”, agregó Peña.

De acuerdo con el secretario, los trabajos de demolición comenzarán durante la próxima semana, con el propósito de retirar la estructura que permanece en condiciones de riesgo y evitar un nuevo colapso que pueda afectar a quienes se movilizan por este sector del sur de Cali.

Mientras comienzan las labores, las autoridades mantendrán las restricciones de circulación y el perímetro de seguridad alrededor del antiguo Hotel La Luna.