Procuraduría requirió a la Alcaldía de Cali garantizar atención integral a damnificados por el sismo que aún no reciben ayudas

La Procuraduría General de la Nación efectuó un requerimiento preventivo a la Alcaldía Distrital de Cali para que adopte medidas inmediatas que garanticen la atención humanitaria integral de los hogares afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026 que aún presentan dificultades para acceder a los mecanismos de asistencia y recuperación dispuestos por las autoridades.

Maniobra de conductor para no atropellar a un perro terminó en grave accidente en Cali

La actuación preventiva se fundamenta en hallazgos obtenidos durante las labores de seguimiento adelantadas por el Ministerio Público, los cuales evidencian que muchas familias caracterizadas continúan pendientes de inclusión en el Registro Único de Damnificados (RUD) o enfrentan inconsistencias en la clasificación de sus inmuebles, situación que limita el acceso a ayudas económicas, alojamiento temporal y otros mecanismos de apoyo estatal.

Según la información recopilada por la Procuraduría, cerca de 4.000 familias reportadas en instrumentos territoriales estarían a la espera de su incorporación al registro nacional, mientras que un número similar de solicitudes de actualización sobre el estado de habitabilidad de las viviendas no habría podido tramitarse debido a restricciones operativas de la plataforma habilitada para este proceso.

Sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá. Foto: Catalina Olaya - Colprensa / El País

Ante este panorama, el ente de control requirió a la administración distrital fortalecer las acciones de atención humanitaria, garantizar el acompañamiento a las familias que cumplen los requisitos para acceder a subsidios de vivienda temporal, adelantar gestiones coordinadas con las entidades competentes y presentar un informe detallado sobre las medidas adoptadas para superar estas barreras.

Reportan fuertes combates entre el Ejército y las disidencias en Timba, Valle del Cauca

La Procuraduría reiteró que las dificultades administrativas o tecnológicas no pueden traducirse en la prolongación de condiciones de vulnerabilidad para las personas damnificadas y continuará ejerciendo vigilancia preventiva para asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales de la población afectada por esta emergencia.