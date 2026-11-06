Atacan a tiros a una mujer de 34 años en Cali: Policía detalló lo sucedido

En Cali, un nuevo ataque con un arma de fuego conmociona el oeste de la ciudad. SEMANA conoció el informe preliminar de las autoridades en donde detallan lo sucedido, aunque las causas siguen siendo materia de investigación.

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La mujer iba caminando por una calle del barrio Loma de La Cruz a las 12:54 de la tarde de este viernes, 6 de noviembre, cuando fue sorprendida por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y atacaron a tiros a esta mujer, según el informe.

Este hecho entra en la categoría de los homicidios que, según conoció el medio regional Diario Occidente, han aumentado este año a 24 de octubre. El medio reportó que a esta fecha se registraron 902 asesinatos en todo 2026, mientras que el año anterior se registraron en el mismo periodo de tiempo unos 832.

De acuerdo con el informe del caso de este viernes, conocido por SEMANA, se trató de una ráfaga de disparos indiscriminada contra esta mujer identificada por las autoridades como Lina Fernanda Arias Silva, de quien por el momento todavía no se tiene información.

Ataque con arma de fuego Foto: https://kaboompics.com/

Lina Fernanda no murió y este medio conoció que la comunidad la auxilió y la llevaron a un centro hospitalario del oeste de la ciudad, donde permanece recluida en una Unidad de Cuidados Intensivos y bajo pronóstico reservado, aunque a las 9 p.m. seguía con vida.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, de los homicidios registrados en Cali este año, al menos el 81,93 % de las víctimas fueron atacadas con arma de fuego.

El caso puntual de Lina Fernanda Arias es materia de investigación y serán las autoridades quienes dictaminen finalmente la razón o el contexto que antecede este ataque a tiros. No han establecido si se trata de delincuencia común, feminicidio o una lucha de bandas.

El barrio Loma de La Cruz —donde sucedieron los hechos— se clasifica predominantemente en estrato 3, aunque al colindar con el sector de San Antonio y El Peñón, absorbe dinámicas de estrato 4 en sus corredores gastronómicos.

Este es un sector comercial y turístico, por lo que no es reconocido como un barrio peligroso en Cali.