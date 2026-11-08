Alcalde de Arauca se enfrenta a agentes de tránsito: “No quiero volver a ver un solo puesto de control acá”

Los controles o retenes de tránsito son de lo más común en las vías y carreteras de Colombia, sin embargo, el pasado 5 de noviembre, Juan Alfredo Qüenza Ramos, actual alcalde de la ciudad de Arauca, manifestó su molestia ante uno de ellos.

En el vídeo, publicado por la cuenta @masnoticiacol, se ve al alcalde llamando a la atención a los agentes acerca de la molestia a los ciudadanos.

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“A la gente no hay que perseguirla, hay que educarla. ¿No carga el casco? Hagamos el procedimiento, pero de esta manera no", explicó el dirigente.

En el vídeo se muestran también inmovilizadas más de 10 motos encima de un camión, producto del retén al que el alcalde se opuso.

Dentro del llamado de atención, Qüenza declaró que no quería volver a ver puestos de control en partes de la ciudad donde no son necesarios y que “así me toque, yo vengo y los saco con la gente.”

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El departamento de Arauca ha sido blanco recientemente de diferentes polémicas. Una de las más recientes fue el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández por parte del ELN, donde el gobernador del departamento exigió la liberación inmediata.

Por otra parte, el Ejército Nacional reportaron el día de ayer más de 63 afectaciones a los grupos armados, incluyendo las finanzas del ELN. Entre ellas el rescate de más de 10 menores de edad y la incautación de 21 armas largas, 28 cortas y cerca de de 7,500 municiones, todo esto viniendo de más de 10 enfrentamientos en la región.