Capturan en El Dorado a juez mexicano, que trabajaría para el Cartel de Sinaloa

La Policía confirmó este jueves, 5 de noviembre, que en el aeropuerto El Dorado de Bogotá fue capturado un juez mexicano que trabajaría para el cartel de Sinaloa.

De acuerdo con la información de la Policía, el ciudadano extranjero es requerido en extradición por una Corte de California.

Alias El juez fue identificado por la Policía como Luis Benítez Alcántara. “Benitez Alcántara quien se desempeñaba como juez de distrito en Ciudad de México, es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Washington, para responder por nueve cargos de complicidad posterior al hecho, relacionados con conspiración para distribuir, poseer y exportar cocaína y metanfetaminas, participación en empresa criminal continua, asesinato y tentativa de asesinato”, reveló la Dijín de la Policía.

La unidad especial contra delitos de alto impacto de la Policía agregó que: “las labores investigativas permitieron establecer que, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, Benítez Alcántara se valió de su investidura como juez federal a cargo de procesos de extradición para otorgar beneficios jurídicos ilícitos a integrantes del Cártel de Sinaloa”.

Así mismo indicó la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, que: “de acuerdo con el expediente judicial de las autoridades estadounidenses, alias ‘El Juez’ negoció a través de intermediarios y recibió un soborno de 2 millones de dólares en efectivo a cambio de conceder una fianza fraudulenta y ordenar la libertad de Ryan James Wedding, un narcotraficante canadiense que se encontraba detenido en Guadalajara con fines de extradición”.

“Wedding es señalado de ser el segundo al mando de una organización criminal transnacional y considerado el mayor proveedor de cocaína hacia Canadá con injerencia en Colombia, México y Estados Unidos. Según el expediente el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que recibió la totalidad del dinero ilícito, el funcionario judicial ordenó la excarcelación del capo”, agregó la Dijín.

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