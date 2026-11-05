Ejército bombardeó con artillería obús a las disidencias de Mordisco en el Valle del Cauca

El Ejército reveló imágenes del ataque con artillería pesada que se lanzó en las últimas horas en contra de las disidencias de las Farc de la estructura Jaime Martínez de Iván Mordisco en el Valle del Cauca.

De acuerdo con la autoridad militar, “se refuerza el despliegue operacional de la Tercera División con capacidades de artillería y apoyo de @FuerzaAereaCol, para mantener la presión operacional sobre la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco”.

Además, indicó el Ejército que “la operación militar continúa en este sector, donde las tropas buscan debilitar el componente armado de esta estructura ilegal y evitar que sus acciones criminales afecten la seguridad y tranquilidad de las comunidades”.

La estructura Jaime Martínez es una de las mas sanguinarias bajo el mando de Mordisco, cabecilla del Estado Mayor Central. El armamento usado por el Ejército es el conocido en el ámbito militar como Obus, que son cañones de alta potencia que lanzan granadas sobre blanco previamente identificados.

Es de anotar que el Ejército en otra acción militar reportó la muerte de los que consideró son cabecillas de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en el departamento de Antioquia.

“Entre los muertos en desarrollo de operaciones militares estaría alias el Flaco, señalado cabecilla de una comisión armada móvil, quien presuntamente lideraba un plan de expansión criminal en esta subregión de Antioquia; y hombre de confianza de alias Primo Gay”, dijo el Ejército.

En medio de la acción militar se decomisó armamento proveniente de las Fuerzas Militares de Venezuela.

Agregó la autoridad militar que “en la vereda Cedeño, municipio de Yarumal, Antioquia, tropas del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en articulación con la Fuerza Aérea Colombiana, la Sijín de la Policía Antioquia, la Fiscalía 75 DECOC y el CTI, sostuvieron un combate contra presuntos integrantes del GAOr Estructura 36, facción Calarcá, quienes tendrían una alianza criminal con el Grupo Armado Organizado Clan del Golfo”.