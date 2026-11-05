Germán Calderón España renuncia a la Agencia Jurídica del Estado; busca llegar al Consejo de Estado

El abogado Germán Calderón España le presentó al ministro de Justicia, Iván Cancino, su carta de renuncia a la dirección general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), cargo que ocupó desde el pasado 25 de agosto con el arranque del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

La carta la presentó este jueves 5 de noviembre, agradeciendo su paso por la entidad encargada de fórmular las políticas para la defensa jurídica del Estado y de paso notifico que sus efectos se darán un día después de presentar su renuncia.

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España explicó en el documento que la decisión “obedece a razones de proyección profesional que me obligan a tomar la decisión de dejar la gran responsabilidad de defender el Estado colombiano”.

Esas razones de proyección profesional estarían relacionadas con su inscripción para participar en el proceso de selección y búsqueda de una vante como magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la instancia que actúa como un juez de cierre en los litígios relacionados con la contratación estatal y la responsabilidad extracontractual del Estado.

Esas vacantes las dejarán los magistrados Alberto Montaña Plata, actual presidente de la corporación, y Nicolás Yepes Corrales, quienes terminaran oficialmente sus 8 años de periodo en el Consejo de Estado en enero y febrero de 2027, respectivamente.

Germán Calderón España duró dos meses en el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, después de asumir la responsabilidad de liderar la estrategía jurídica para proteger los intereses del Estado, anticipar riesgos, consolidar mecanismos de resolución de conflictos y fortalecer la defensa del patrimonio público.

Su preparación profesional inició en la Universidad Católica de Colombia como abogado, se especializó en derecho público económico de la Universidad Sergio Arboleda y tiene un máster en Derechos Humanos.

El saliente director de la ANDJE ha desarrollado su carrera profesional en distintas áreas estratégicas del Estado relacionadas con control fiscal, gestión jurídica, contratación pública y protección de derechos humanos que le ha permitido conocer lso riesgos jurídicos, institucionales y fiscales que enfrenta el Estado.

El abogado de la Católica ha intentado en varias oportunidades llegar a la Corte Constitucional, pero ahora su aspiración se centra en llegar a alguna de las vacantes que quedarán en la Sección Tercera del Consejo de Estado.