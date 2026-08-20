Gobierno De La Espriella posesiona a Germán Calderón España como director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado

Siguen los cambios al interior del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Su ministro de Justicia, Iván Cancino, fue el encargado de posesionar al nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Germán Calderón España, uno de los principales aliados jurídicos de la campaña que lideró el movimiento Defensores de la Patria.

El acto de posesión se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Justicia, en el centro de Bogotá, donde Cancino leyó el acta de juramento a España para que cumpla y defienda la Constitución y las leyes; finalmente el ministro firmó el acta de posesión que le dio a Calderón España la facultad legal para ejercer sus funciones.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es la entidad a cargo de diseñar estrategias para proteger el patrimonio del país. Así es como termina afrontando demandas contra entidades públicas, defiende los intereses del país en tribunales nacionales e internacionales, y lidera del sistema de defensa jurídica del Estado.

Ese será la labor que deberá afrontar el abogado Germán Calderón España como nuevo director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Esa entidad venía siendo liderada por el exmagistrado del Consejo de Estado, César Palomino.

Germán Calderón España, nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

¿Quién es Germán Calderón España?

El abogado Germán Calderón España es oriundo de Garzón, Huila, egresado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en derecho público de la Universidad Sergio Arboleda y fue el jefe jurídico de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella.

Calderón ha sido reconocido por su trayectoria de 20 años en el litigio, en el sector público y su reciente participación en la campaña a la Presidencia, pero ahora asumirá la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Exclusivo: SEMANA revela ‘El libro de la verdad’: contratos millonarios y movimientos de última hora, entre los 23 casos de presunta corrupción en el gobierno Petro bajo la lupa

Recientemente, el abogado constitucionalista fue visible dentro del Gobierno luego de que fue uno de los principales artífices de El libro de la verdad, el documento de 135 páginas que entregó el presidente De La Espriella a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría para que investiguen la presunta corrupción en la era Petro.

Ese documento plasmó las posibles irregularidades que se habrían dado en el manejo de entidades como el Dapre, Essmar, Cenit, Fenoge, Electrohuila, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la UNP, Fontur, Codaltec, la SAE, Canal Trece, el ICBF, FonIgualdad, la Cancillería y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).