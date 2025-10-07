Germán Calderón España le responde a Jaime Lombana: “Si la defensa de Uribe la hubiera adelantado Abelardo de la Espriella, ya estaría absuelto”

El abogado Germán Calderón España, defensor del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, le replicó este martes al penalista Jaime Lombana, quien cuestionó la aspiración de De la Espriella.

“Estoy seguro de que si la defensa del expresidente Uribe la hubiera adelantado ⁦@ABDELAESPRIELLA⁩ ya estaría absuelto. A algunos litigantes les da envidia de la vida exitosa de ⁦@ABDELAESPRIELLA⁩. No nos debe dar envidia, sino ganas de emularlo”, afirmó Calderón España, en su cuenta en X.

Lombana es uno de los abogados del expresidente Uribe, quien fue condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno a testigos y está a la espera de una apelación en el Tribunal Superior de Bogotá.

El mensaje de Calderón España se produjo en respuesta a unas declaraciones de Lombana en Bucaramanga, donde cuestionó la precandidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.