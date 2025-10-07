Nación
Germán Calderón España le responde a Jaime Lombana: “Si la defensa de Uribe la hubiera adelantado Abelardo de la Espriella, ya estaría absuelto”
El defensor del precandidato presidencial refutó al penalista, quien cuestionó la candidatura presidencial de De la Espriella.
El abogado Germán Calderón España, defensor del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, le replicó este martes al penalista Jaime Lombana, quien cuestionó la aspiración de De la Espriella.
“Estoy seguro de que si la defensa del expresidente Uribe la hubiera adelantado @ABDELAESPRIELLA ya estaría absuelto. A algunos litigantes les da envidia de la vida exitosa de @ABDELAESPRIELLA. No nos debe dar envidia, sino ganas de emularlo”, afirmó Calderón España, en su cuenta en X.
Lombana es uno de los abogados del expresidente Uribe, quien fue condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno a testigos y está a la espera de una apelación en el Tribunal Superior de Bogotá.
El mensaje de Calderón España se produjo en respuesta a unas declaraciones de Lombana en Bucaramanga, donde cuestionó la precandidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.
“Como una persona que aprecio al doctor Álvaro Uribe, dudo que Abelardo de la Espriella sea representante del uribismo; por lo menos, a mí no me representa. Yo quisiera a alguien que no tenga esa cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares. Me parece que la Presidencia de la República, en este momento tan crítico del país, necesita un escenario de pulcritud e independencia frente a esos fenómenos tan complicados”, aseguró Lombana.