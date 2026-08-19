Una denuncia llegó a la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el contrato interadministrativo suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) para la producción y difusión de contenidos relacionados con las comunicaciones de la Vicepresidencia durante el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.
🔔🔔🔔 Como Líder del Equipo Élite Anticorrupción, con la autorización del señor vicepresidente de la República, formulé ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por presuntas irregularidades en el contrato interadministrativo suscrito entre el DAPRE y RTVC para la… pic.twitter.com/orYPk3Z7De— Germán Calderón España (@GermanCalderonE) August 19, 2026
La denuncia fue presentada por Germán Calderón España, quien fue designado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella como líder del Equipo Élite Anticorrupción y señala que actuó con autorización del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.
El objetivo de la solicitud es que el ente investigador determine si en la estructuración, trámite, celebración y ejecución del contrato se pudieron presentar conductas que eventualmente comprometan las normas de contratación estatal y el manejo de recursos públicos.
El documento pone bajo la lupa el Contrato Interadministrativo n.º 390 de 2026, celebrado entre el Dapre y RTVC. De acuerdo con la denuncia, el negocio tuvo un valor de hasta 1.500 millones de pesos, con cargo al rubro destinado a servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información.
Su ejecución estaba prevista hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurriera primero.
El objeto contractual contemplaba la prestación de servicios de producción y transmisión de contenidos audiovisuales orientados al fortalecimiento de espacios participativos, la construcción de programas y estrategias para la defensa y garantía de derechos de sujetos de especial protección constitucional, además de actividades, iniciativas y mensajes institucionales en el marco de las funciones asignadas a la Vicepresidencia.
Sin embargo, Calderón España cuestiona particularmente que se haya acudido a la figura de la contratación interadministrativa, teniendo en cuenta que desde la estructuración del contrato se habría contemplado que una parte de los servicios sería ejecutada a través de terceros y medios externos.
Según la denuncia, las condiciones técnicas incluyeron actividades como presencia diaria en medios radiales externos y en parrillas digitales, mientras que las facturas analizadas registrarían pagos por concepto de pauta, difusión, monitoreo y otros servicios contratados con terceros. A esto se sumaría el cobro de fees por parte de RTVC.
Precisamente, uno de los puntos que se solicita investigar es si jurídicamente resultaba procedente acudir a la contratación directa bajo esas condiciones y si la participación de terceros en la ejecución correspondía con la naturaleza y alcance del contrato celebrado entre las dos entidades públicas.
La denuncia pide a la Fiscalía establecer si durante la planeación, celebración y ejecución del contrato se configuraron delitos contra la administración pública, particularmente aquellos relacionados con la celebración indebida de contratos, y determinar las responsabilidades individuales que eventualmente correspondan.