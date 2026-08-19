Una denuncia llegó a la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el contrato interadministrativo suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) para la producción y difusión de contenidos relacionados con las comunicaciones de la Vicepresidencia durante el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.

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La denuncia fue presentada por Germán Calderón España, quien fue designado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella como líder del Equipo Élite Anticorrupción y señala que actuó con autorización del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

El objetivo de la solicitud es que el ente investigador determine si en la estructuración, trámite, celebración y ejecución del contrato se pudieron presentar conductas que eventualmente comprometan las normas de contratación estatal y el manejo de recursos públicos.

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RTVC. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

El documento pone bajo la lupa el Contrato Interadministrativo n.º 390 de 2026, celebrado entre el Dapre y RTVC. De acuerdo con la denuncia, el negocio tuvo un valor de hasta 1.500 millones de pesos, con cargo al rubro destinado a servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información.

Su ejecución estaba prevista hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurriera primero.

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El objeto contractual contemplaba la prestación de servicios de producción y transmisión de contenidos audiovisuales orientados al fortalecimiento de espacios participativos, la construcción de programas y estrategias para la defensa y garantía de derechos de sujetos de especial protección constitucional, además de actividades, iniciativas y mensajes institucionales en el marco de las funciones asignadas a la Vicepresidencia.

Sin embargo, Calderón España cuestiona particularmente que se haya acudido a la figura de la contratación interadministrativa, teniendo en cuenta que desde la estructuración del contrato se habría contemplado que una parte de los servicios sería ejecutada a través de terceros y medios externos.

RTVC. Foto: RTVC

Según la denuncia, las condiciones técnicas incluyeron actividades como presencia diaria en medios radiales externos y en parrillas digitales, mientras que las facturas analizadas registrarían pagos por concepto de pauta, difusión, monitoreo y otros servicios contratados con terceros. A esto se sumaría el cobro de fees por parte de RTVC.

Precisamente, uno de los puntos que se solicita investigar es si jurídicamente resultaba procedente acudir a la contratación directa bajo esas condiciones y si la participación de terceros en la ejecución correspondía con la naturaleza y alcance del contrato celebrado entre las dos entidades públicas.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La denuncia pide a la Fiscalía establecer si durante la planeación, celebración y ejecución del contrato se configuraron delitos contra la administración pública, particularmente aquellos relacionados con la celebración indebida de contratos, y determinar las responsabilidades individuales que eventualmente correspondan.