De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, entre agosto y septiembre de 2026, 275 personas fueron judicializadas por hechos registrados principalmente en Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Córdoba y Bogotá.

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Las actuaciones estuvieron en manos de fiscales especializados en delitos contra menores y de fiscales de los Caivas seccionales. Dependiendo de cada caso, fueron imputados delitos como actos sexuales y acceso carnal con menor de 14 años, violencia intrafamiliar y explotación sexual de menores de 18 años.

Del total de procesados que comparecieron ante jueces de control de garantías del país, 258 recibieron medidas privativas de la libertad, mientras avanzan los respectivos procesos.

Agresores estarían en el círculo cercano de las víctimas

Las labores de policía judicial permitieron establecer otro elemento relevante dentro de las investigaciones. Según la Fiscalía, una parte significativa de los señalados pertenecería al entorno familiar o cercano de las víctimas.

Uno de los casos más graves fue documentado en Cumaribo y Puerto Carreño, Vichada. Allí, dos hombres son investigados por presuntamente agredir sexualmente a cuatro niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas, en hechos que se habrían extendido entre 2010 y 2025.

De acuerdo con el ente acusador, uno de los señalados habría dejado embarazada en dos oportunidades a una de las víctimas cuando esta tenía 13 años. La investigación también estableció que las niñas que nacieron habrían sido sometidas a agresiones sexuales.

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Por estos hechos, los dos hombres fueron imputados, según su responsabilidad individual, por acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada. Ambos deberán permanecer en establecimientos carcelarios mientras avanzan sus procesos.

Las autoridades mantienen abiertas las labores investigativas sobre delitos sexuales contra menores en Colombia, con el propósito de individualizar a otros posibles responsables y esclarecer hechos que todavía se encuentran bajo investigación, especialmente aquellos ocurridos en contextos familiares o de confianza.