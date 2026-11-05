Reconocido actor de Hollywood enfrentará prisión tras ser declarado culpable de violación y agresión sexual

Un jurado de la Corte de la Corona de Southwark, en Londres, declaró culpable este jueves, 5 de noviembre, al actor y comediante británico Russell Brand de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual.

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Tras un proceso judicial que analizó denuncias por hechos ocurridos entre 2004 y 2009, el intérprete de 51 años fue puesto bajo custodia a la espera de que el tribunal defina el tiempo de prisión que deberá cumplir.

De acuerdo con los reportes judiciales emitidos desde el Reino Unido y reseñados por medios internacionales como The Hollywood Reporter y Variety, el fallo del jurado determinó la responsabilidad de Brand en cuatro de los cargos juzgados.

Específicamente, fue hallado culpable por la violación cometida en 2009 contra una mujer tras una presentación en el teatro Hammersmith Apollo de Londres, así como por tres agresiónes sexuales denunciadas por otras víctimas entre 2004 y 2009.

En contraste, el tribunal absolvió al actor de otros dos cargos de violación —que incluyeron señalamientos por hechos supuestamente ocurridos en 1999 y 2001— y de un cargo de intento de atentado al pudor.

Según la Policía Metropolitana de Londres, las agresiones probadas ocurrieron en diversos entornos, entre ellos una emisora de radio, un escenario de grabación y la residencia del artista.

Durante el proceso, Brand subió al estrado y sostuvo que todas sus relaciones sexuales habían sido estrictamente consensuadas.

Su defensa jurídica, encabezada por el abogado Ian Winter, argumentó que las acusaciones contenían “verdades a medias” y cuestionó el origen del caso, señalando la investigación periodística publicada en 2023 por The Times, The Sunday Times y el programa Dispatches de Channel 4 como un detonante que habría condicionado los testimonios presentados.

Por su parte, las autoridades británicas informaron que, tras la divulgación del documental periodístico, la Policía Metropolitana desplegó un equipo especializado que tomó más de 400 declaraciones y analizó cerca de 1.400 documentos para reconstruir los hechos.

Nacido en Inglaterra en 1975, Russell Brand construyó su popularidad inicial como comediante de stand-up y presentador de televisión antes de dar el salto a Hollywood en producciones como Forgetting Sarah Marshall (2008) y Get Him to the Greek (2010).

En años recientes, su perfil público viró hacia la producción de contenidos digitales y la discusión de temas políticos y sociales.

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Tras la emisión del veredicto, el juez Joel Bennathan revocó la libertad bajo fianza del actor y fijó la audiencia de sentencia para el próximo lunes 9 de noviembre.

Aunque la legislación británica establece penas de hasta 19 años o cadena perpetua para el delito de violación, la duración exacta de la condena de Brand se conocerá de forma definitiva durante dicha diligencia en la corte londinense.