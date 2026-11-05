Abogados explican los delitos que podrían recaer contra Petro por los ‘sexocontratos’

El expresidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo escándalo judicial después de que SEMANA reveló en exclusiva el testimonio de Deicy Jiménez, una joven que vínculo al expresidente Petro con una supuesta relación de servicios sexuales a cambio de contratos con el Estado.

El escándalo del anterior gobierno podría dejar implicado al exmandatario en un nuevo proceso judicial, respondiendo ante la justicia por varios delitos y hasta con una condena que podría afectar su carrera política, en caso de ser hallado responsable.

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El abogado Ricardo Burgos, experto penalista, explicó que para este caso primero se debe analizar que la “Sala de Instrucción de la Corte Suprema es quien deberá investigar la veracidad de lo dicho” por Jiménez, teniendo en cuenta que los hechos habrían iniciado cuando el exmandatario era senador de la República.

Burgos aclaró que de si la Sala de Instrucción encuentra mérito para acusar al expresidente “lo acusará por los posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, suscripción de contratos sin el lleno de requisitos legales y hasta peculado”.

La Corte Suprema de Justicia investiga al excongresista Petro y a su colega María José Pizarro, una de las líderes más visibles del Pacto Histórico, después de que Deicy Jiménez también la vínculo con esos contratos del Estado que habría recibido a cambio de favores sexuales.

Burgos también destacó que, según la denuncia de la mujer, también podría existir un antecedente por tráfico de estupefacientes, por lo que manifestó que “el expresidente Petro, de ser hallado responsable, podría purgar una pega superior a los 24 años de prisión por estos delitos”.

Por su parte, el abogado Sergio Clavijo detalló que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, podría entrar a investigar al exjefe de Estado en caso de que los hechos denunciados hayan ocurrido cuando estuvo al frente de la Presidencia de la República.

Clavijo señaló que en este proceso se podría configurar un “tráfico de influencias, si utilizó su cargo para adjudicar contratos y que no conllevaron a realizar esa labor como tal. Y podría configurar una concusión en caso de que se viera una red sistemática de delitos contra la libertad, la integridad sexual o inducción a la prostitución”.

El jurista destacó que las denuncias contra cualquier persona no son una condena, en Colombia prevalece la presunción de inocencia y solo la justicia será la encargada de determinar la responsabilidad del exmandatario en este caso.