Exministro Luis Fernando Velasco reaccionó tras quedar en libertad y anticipó qué hará: “Cortina de humo”

Este jueves 5 de noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco, involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre (UNGRD).

Tras quedar en libertad, el exministro Velasco compartió un mensaje a través de su cuenta en X, en el que dijo que demostrará su supuesta inocencia en ese escándalo de corrupción.

Además, el exministro del gobierno Petro advirtió que le entregará a la Corte Suprema de Justicia todas las pruebas para que se llegue a los responsables del millonario desfalco a la UNGRD.

En su escrito en X, Velasco también aseguró que a él, supuestamente, lo utilizaron como “cortina de humo para desviar la atención”.

“Recibo con serenidad y respeto la decisión de mi juez de garantías, el @TSB_Bogota que ordena mi libertad inmediata negando la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscal. Mis oraciones y las de gente que amo fueron escuchadas y ahora, en el juicio y con el mayor respeto ante la @CorteSupremaJ demostraré mi inocencia y entregaré elementos para que la justicia profundice y encuentre a quienes de verdad se robaron la @UNGRD y me usaron como cortina de humo para desviar la atención. Reconozco el trabajo de mi equipo jurídico encabezado por Elena Suárez, @E_VelascoChaves, y valoro el amor de mi familia y la solidaridad de los amigos que siempre me acompañan y creen en mi proceder”, dijo Velasco en X, esta tarde de jueves, 5 de noviembre.

“Era otro nivel de corrupción, impresionante”, Iván Lenis, presidente de la Corte Suprema, sobre escándalo de la UNGRD

En su decisión, el Tribunal Superior de Bogotá consideró que “no se ve cómo Luis Fernando Velasco Chávez podría seguir instrumentalizando la estructura estatal si es que alguna vez lo hizo”.

Y agregó el tribunal: “Lo que se quiere evitar, en palabras de la fiscal, es ‘la continuidad del desfalco al erario’, propósito para el cual los integrantes de la supuesta organización criminal habrían instrumentalizado la estructura estatal. Pero hay que darse cuenta de que las condiciones de posibilidad de tal continuidad ya no existen”.