“Fue por compulsar copias contra Petro”, trasladan a la fiscal que pidió investigar al expresidente por la muerte de Kevin Acosta

Este jueves se conoció una decisión de la Fiscalía que no cayó en gracia para las víctimas del caso de Kevin Acosta, el niño que falleció mientras esperaba un medicamento para la hemofilia durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Kevin Acosta: Exinterventor de la Nueva EPS y otros tres funcionarios a imputación de cargos por alterar historia clínica

La fiscal que adelantaba esta investigación fue trasladada y fuentes de la Fiscalía aseguraron que ese traslado es consecuencia o “castigo” por una decisión que la funcionaria adoptó en el curso del proceso.

La fiscal compulsó copias en contra del entonces presidente Gustavo Petro, tras advertir la presunta responsabilidad del gobierno en el caso.

El exministro de Justicia Wilson Ruiz está a cargo de la defensa de víctimas en este proceso y tras enterarse de la decisión de la Fiscalía, de trasladar a la funcionaria y de esta manera retirarle el proceso, aseguró que esta movida del ente acusador “despierta interrogantes”.

“Este movimiento administrativo despierta interrogantes sobre la continuidad de las diligencias, particularmente porque el caso dio lugar a una compulsa de copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el propósito de que se examinara la posible responsabilidad del presidente Gustavo Petro”, señaló el exministro.

Fuentes del ente acusador aseguraron que hubo molestia entre las directivas de la Fiscalía con la decisión de compulsar copias en contra del entonces presidente Gustavo Petro, incluso un llamado de atención a la funcionaria y que ahora se materializa con el traslado, dejándola sin el proceso.

“La Fiscalía tiene la obligación de garantizar que este caso avance con plena autonomía e independencia. Ninguna circunstancia administrativa puede convertirse en un obstáculo para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas”, manifestó Wilson Ruiz.

Trasladar a la funcionaria que adelantaba esta investigación, experta en procesos por responsabilidad médica, resulta un problema para el avance del caso, que tenía otras decisiones en curso, como vincular a más personas y establecer las responsabilidades incluso de los entonces ministros del gobierno Petro.

Gustavo Petro, Kevin Arley Acosta y Nueva EPS. Foto: Semana

“La justicia tiene que investigar sin distinciones, sin privilegios y sin temor frente a quienes puedan estar involucrados. La familia de Kevin Acosta merece respuestas. El esclarecimiento de su muerte no puede quedar condicionado por decisiones administrativas ni por la posición de las personas que puedan resultar comprometidas”, explicó el exministro.

La compulsa de copias finalmente se realizó y el caso, por competencia, aterrizó en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, para establecer la responsabilidad de Gustavo Petro en el caso. Hasta el momento no se conocen decisiones.