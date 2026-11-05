Una nueva intervención realizó la Alcaldía de Neiva donde funcionaba una olla de vicio a la que llegaban presuntos criminales después de cometer hechos delictivos en la ciudad. Asimismo, llegaban personas a comprar droga a integrantes de bandas dedicadas a la venta de estupefacientes en diferentes presentaciones.

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El alcalde Germán Casagua se pronunció por medio de su cuenta en la red social de Facebook, precisando que seguirán identificando sitios similares en otros puntos de la ciudad para poder ser intervenidos.

“Demolemos zona de microtráfico en el sur de la ciudad. En el barrio San Martín, sobre la carrera 15 con calle 2, realizamos la demolición de una chatarrería que se había convertido en un foco de inseguridad para quienes transitaban por esa zona”, sostuvo.

Asimismo, dio a conocer que con ayuda de otras instituciones realizarán una intervención clave para mejorar la seguridad del territorio.

“Esta intervención permitirá transformar el sector con mejores condiciones de iluminación, construcción de placa estructural, poda de árboles e intervención vial. Seguimos recuperando espacios, transformando entornos y trabajando por una Neiva más segura, iluminada y para el disfrute de todos”, agregó.

Casuagua indicó que este sector no había sido intervenido durante muchos años, lo que lo había convertido en una presunta guarida de criminales.

“Durante décadas, este sector ha sido escenario de situaciones que han afectado la seguridad y la tranquilidad de nuestra gente. Hoy tomamos una decisión firme, de intervenir integralmente este lugar para recuperar el espacio público, fortalecer la seguridad y devolverles este entorno a los ciudadanos”, indicó.

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En la intervención hubo presencia de la Fuerza Pública, quienes brindaron seguridad para que no se registrara alguna retaliación por parte de las bandas que delinquían en el sitio.

“Con el acompañamiento de la Policía, el Ejército, el Ministerio Público y todas las dependencias de nuestra Administración, iniciamos esta jornada que incluye la demolición de un inmueble que era utilizado para el expendio de drogas y actividades delictivas”, finalizó.