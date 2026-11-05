“Nos toma por tontos Petro”: con cuatro puntos le sacan ‘trapos al sol’ al expresidente por escandaloso video

El escándalo del gobierno Petro por cuenta de los ‘sexocontratos’ ha escalado por cuenta de un nuevo video publicado por Deicy Jiménez, una de las mujeres involucradas y quien aseguró en SEMANA que el exmandatario habría intercedido para conseguirle contratos estatales a cambio de encuentros sexuales.

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Jiménez publicó un video en sus redes sociales que probaría la relación que mantuvo con Petro, pues se le ve al exmandatario en una habitación junto a ella, manteniendo un contacto bastante cercano.

Clara Lucía Sandoval acusó a Petro de intentar desviar la atención de sus escándalos con sus declaraciones sobre la Ley de Sometimiento. Foto: Fotomontaje SEMANA

Tras los hechos, varias personalidades políticas se han pronunciado. Una de ellas fue la gerente de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, quien aseguró que Petro, en un afán por desviar la atención, pedirá que se demande la Ley de Sometimiento recientemente sancionada por el mandatario Abelardo De La Espriella.

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Sandoval se refirió a las cuatro razones por las que el gobierno Petro benefició a los criminales bajo la fracasada política de paz total.

Aseguró que Mocho Olmedo, un cabecilla y segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, estuvo 55 días bajo custodia de la DNI en un apartamento de Bogotá, pese a tener una orden de extradición.

La gerente de Bogotá recordó los casos de Mocho Olmedo, Calarcá, Araña y H.H. para cuestionar al Gobierno Petro. Foto: Montaje El País: Foto: Salud Hernández-Mora/ Noticias Caracol

En segundo lugar estuvo Calarcá, quien fue capturado y posteriormente dejado en libertad. Su estructura fue señalada por el ataque en Amalfi que asesinó a 13 policías al derribar un helicóptero Black Hawk.

De otro lado estuvo Araña, quien fue capturado con fines de extradición, pero su entrega a EE. UU. fue suspendida por su participación en las negociaciones de paz.

Finalmente, mencionó a H.H, a quien Petro le suspendió su extradición pese a que la Corte Suprema ya había avalado su entrega a los Estados Unidos.

“Hoy, en cambio, varios de estos delincuentes ya fueron entregados a Estados Unidos, al gobierno Trump. Así que no venga a dar lecciones de sometimiento a la justicia ni a utilizar este anuncio para desviar la atención de sus vergonzosos escándalos”, comentó.

Clara Lucía Sandoval cuestionó los beneficios que recibieron cabecillas criminales durante la política de Paz Total. Foto: Secretaría de Planeación