Amenazas contra alto funcionario que destapó las “mariposas amarillas” de Petro encendieron las alarmas en la Casa de Nariño

El vocero del Gobierno, Miller Soto, dio una declaración en la que reveló detalles de las amenazas, intimidaciones y seguimientos de los que ha sido víctima un alto funcionario de Presidencia.

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Se trata del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, quien, según Soto, empezó a vivir esa delicada situación luego de destapar el caso de las llamadas “mariposas amarillas” del expresidente Gustavo Petro.

“Unos días después de que el Director del Dapre, el Dr. @CarlosARiosP, destapa el caso de las mariposas amarillas de Petro, empiezan las amenazas y los seguimientos a él y a su familia. Esto es muy grave”, publicó en su cuenta de X el vocero del Gobierno.

Sumado a ello, en la declaración que realizó en la Casa de Nariño, reveló imágenes de los sujetos que habrían irrumpido en la vivienda del director del Dapre. El caso es materia de investigación de las autoridades pertinentes.

“En el Departamento Administrativo de la Presidencia, en el Dapre, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, 48 mujeres fueron vinculadas con órdenes de prestación de servicios. Con ese contrato, dijo (Carlos Ríos), fueron instrumentalizadas para estar con el expresidente. Varias ya han hablado. Él anunció que la denuncia la pondría el mismo”, anotó Soto.

También afirmó: “Pero lo más grave de todo esto es que unos pocos días después de esas denuncias del director Carlos Ríos, el 28 de octubre, el asunto cambió de escenario. Las autoridades de protección encontraron a tres personas dentro de la casa del director del Dapre, no en la esquina, no a unos cuantos metros, no en la acera de enfrente, dentro, en las mismas instalaciones internas de la residencia del doctor Ríos. Fueron identificadas y fueron también puestas a disposición de las autoridades”.

El vocero del Gobierno, Miller Soto, reveló las primeras imágenes de los sujetos que irrumpieron en la vivienda del director del Dapre, Carlos Ríos. Las autoridades buscan a otro presunto implicado. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/GiVKqHvEIv — Revista Semana (@RevistaSemana) November 5, 2026

“Es gente que entre sus antecedentes hay registros por homicidios, otro por múltiples hurtos agravados. Con esa hoja de vida, tres personas estaban adentro de la casa de un alto funcionario del Estado que acababa de denunciar al gobierno anterior. Y hay un segundo hecho, quizá mucho más delicado. Cerca del establecimiento educativo de los hijos del director fue vista otra persona. Cuando llegó la Policía, huyó. No alcanzó a quedar a disposición de las autoridades como las tres que les mencioné previamente y se está actualmente trabajando para identificar a esta persona. Alguien estuvo ahí y cuando vio a las autoridades, escapó”, indicó.

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Finalmente, puso de presente el vocero del Gobierno: “Un funcionario denuncia contratos del gobierno de Gustavo Petro. Días después, tres personas con antecedentes graves aparecen dentro de su casa, y otra, todavía sin identificar, aparece cerca del colegio de sus hijos. Esto es grave, esto es muy grave. Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y estar tranquilo y dormir tranquilo. Mucho menos deberían pagarlo sus hijos, los hijos de quienes tienen la responsabilidad de servirle al país. Desde este Gobierno le expresamos toda la solidaridad al director del Dapre, al doctor Carlos Ríos, y a su familia”.