En medio del escándalo por los ‘sexocontratos’ y por el video publicado por Deicy Jiménez, la periodista Vanessa de la Torre reveló un episodio de cuando supuestamente vio que el expresidente Gustavo Petro estaba ebrio.

Deicy Jiménez publica un video que prueba su relación con Gustavo Petro en medio del escándalo de los ‘sexocontratos’

“La verdad es que yo me he guardo mucha información relacionada con el presidente de entonces, simplemente porque pensaba que eso era parte de su vida privada”, comentó durante una transmisión en vivo en La FM.

De acuerdo con la comunicadora, ella sabía del viaje que Petro hizo al Vaticano con su amante, información que finalmente publicó. También habló de viajes que Petro hizo a La Guajira con una novia que se llamaba Vanessa, pese a que para ese momento seguía, aparentemente, con Verónica Alcocer.

Explicó que nunca contó lo que vio en medio de un viaje a Cartagena, pero ahora decidió hablar de ello. “Acuérdense cuando fue el homenaje al M-19, que eso fue en la Plaza de Bolívar, y que Petro nunca llegó que porque estaba con una gripa horrible, que estaba enfermo y no pudo llegar″, manifestó.

Al día siguiente, según dijo, De la Torre llegó a Cartagena y tuvo que tomar un avión; fue entonces cuando vio a Petro. “Me encuentro al presidente a las 3:00 de la tarde, pero usted no sabe el estado en el que estaba en ese momento, no se podía sostener y olía putrefacto”, relató.

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Vanessa de la Torre contó que el líder del Pacto Histórico estaba acompañado de un “montón de viejas”, aunque se encontraba rodeado de su esquema de seguridad. “Yo me salté el esquema, lo saludé y le dije: ‘¿Cómo siguió?’. Él me respondió: ‘¿De qué?’. Yo le dije: ‘¿No que tenía una gripa horrible?’. Y me dijo: ‘Ah no, ya aquí me mejoré un poquito’“, reveló.

“Ese día yo dije que ese señor estaba podrido por dentro, es absolutamente sórdido y es absolutamente decrépito. Pero como estábamos con el cuento de que hay que respetarle la vida privada a la gente, entonces yo dije: ‘No, esa es la vida privada de él’”, agregó.

“Esto para decir que estoy de acuerdo con que esta es la punta de un iceberg enorme y a mí sí me preocupa muchísimo que durante los últimos cuatro años hayamos estado en manos de un señor tan sórdido y tan desajustado”, añadió.