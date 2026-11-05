Un nuevo capítulo surge en medio del escándalo de los ‘sexocontratos’ que salpican al expresidente Gustavo Petro. El miércoles, Deicy Jiménez, la mujer que denunció en SEMANA que el exjefe de Estado le pagó servicios sexuales con contratos, compartió en Instagram un comprometedor video en el que apareció junto a él.

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En el video se puede observar a Jiménez y al expresidente dándose muestras de cariño. Junto al material audiovisual, se publicó un mensaje en que la mujer dice: “Hoy publicó este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”.

Imágenes del video publicado por Deicy Jiménez. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Presidencia

En medio del escándalo, quien reaccionó al respecto fue Ángela Benedetti, exembajadora de Colombia en Panamá y hermana del exministro del Interior, Armando Benedetti.

“Pero si el mismo Petro exhibía su ‘vida privada’. El ejemplo más ilustrativo es el video de Panamá. Meterse en esas páginas es privado ? Para los personajes públicos es imposible que sus actos u omisiones pasen desapercibidos. Lo hemos visto en todos. No solo con Petro. Pero acá pasamos a otro escenario, hay de por medio recursos públicos. Entonces cambian las cosas”, dijo Ángela Benedetti en su escrito en X.

Precisamente, en medio del escándalo de los ‘sexocontratos’ de Deicy Jiménez en la era Petro, la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección al Congreso de la República.

Dicha decisión del alto tribunal salió del despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

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Entre tanto, el expresidente compartió en X un mensaje, en horas de la noche del miércoles,en el que aseguró nunca haber utilizado “un contrato del Estado para obtener favores de nadie”.

“He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción. Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales. Este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad. Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, dijo Petro en parte de su escrito.