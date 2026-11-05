El mensaje de Daniel Briceño a Andrea Petro por lo que dijo antes de que Deicy Jiménez publicara video

En días pasados, una mujer identificada como Deicy Jiménez denunció en entrevista exclusiva con SEMANA que el expresidente Gustavo Petro le había pagado servicios sexuales con contratos.

Y Jiménez fue más allá. También habló de una supuesta red de mujeres que estaba a disposición del exjefe de Estado.

Gustavo Petro responde a video con Deicy Jiménez. Esto dijo

Tras la denuncia de Jiménez, Andrea Petro, hija del expresidente Petro, compartió un mensaje el pasado 25 de octubre: “No eres ni remotamente el tipo de mujer que le gusta. Pero entiendo que, cuando no se tiene nada auténtico que ofrecer, toca inventarse un personaje. A él le gustan las mujeres con carácter, dignidad y personalidad, no las que venden sus principios por conveniencia”.

Pasaron pocos días de la denuncia en SEMANA para que Jiménez compartiera un video en el que aparece con el expresidente Petro.

Después de la revelación de dicho video por parte de Jiménez, el representante a la Cámara, Daniel Briceño, le refrescó la memoria a Andrea Petro con un sutil mensaje en X.

El congresista Briceño retuiteó el mensaje de la hija del expresidente Petro y comentó: “Jummm”.