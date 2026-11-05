El expresidente Gustavo Petro respondió a la publicación de Deicy Jiménez. Este miércoles, 4 de noviembre, la mujer publicó en su cuenta en Instagram un video con el que prueba su relación con el exmandatario.

Deicy Jiménez publica un video que prueba su relación con Gustavo Petro, en medio del escándalo de los ‘sexocontratos’

La mujer fue quien hace unos días denunció, en una entrevista exclusiva con Vicky Dávila en SEMANA, que el expresidente tenía una red de unas 40 mujeres que le prestaban servicios sexuales a cambio de contratos. Y que esos servicios tuvieron lugar en varias entidades del Estado y en la UTL de la congresista María José Pizarro.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, dijo Jiménez en su mensaje.

En el video se ve el acercamiento entre los dos y el contacto estrecho que tenían, con besos y caricias.

Deicy Jiménez publicó una nueva prueba sobre la relación que sostuvo con el expresidente Gustavo Petro Foto: Deicy Jiménez Instagram

El exmandatario no negó que el video fuera real en su publicación, solo que “nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”.

Exclusivo: joven denuncia a Gustavo Petro y dice que le pagó servicios sexuales con contratos. Habla de una red de mujeres

El exmandatario agregó que “he pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción. Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales. Este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad”.

Sobre la publicación de Jiménez asegura: “Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad. Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares”.

El abogado del expresidente, Alejandro Carranza, publicó un comunicado.

“El expresidente Gustavo Petro niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales. Responderá a ese señalamiento ante la autoridad judicial competente, con respeto por su independencia y por la reserva de la actuación, como lo dispuso el magistrado. No convertirá este asunto en un debate de redes ni dará validez, con su palabra, a lo que solo la justicia puede valorar”, asegura.

Carranza tampoco niega la autenticidad del video. Pero asegura que “un fragmento sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba. Su autenticidad, su integridad, su fecha, su contexto y su alcance deben establecerse dentro del proceso, mediante peritaje y con garantías para todas las partes. No discutiremos en público lo que corresponde resolver a los jueces. Y aun si se estableciera todo eso, en esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”.

“La defensa no anticipará conclusiones sobre ese material ni discutirá en público la vida privada de ninguna persona. Respaldamos que las autoridades evalúen los riesgos y adopten las medidas de protección que requieran la testigo y quienes intervienen en esta actuación, y rechazamos cualquier amenaza, hostigamiento o presión indebida, venga de donde venga”, concluyó.