Tribunal ordenó mantener suspendida la aspersión aérea con glufosinato en el Putumayo

Durante por lo menos cuatro meses, la aspersión aérea con glufosinato en el departamento del Putumayo, descrita en la Resolución 007 del 18 de agosto de 2026 quedará suspendida. Así lo confirmó recientemente el Tribunal Administrativo del Putumayo al revisar una acción de tutela.

En la decisión de segunda instancia se le ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes, al Ministerio de Justicia y del Derecho; al Ministerio de Defensa; y a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía “suspender de manera provisional la ejecución material de las actividades tendientes a dar inicio a la aspersión aérea contemplada en la resolución, en el área de objeto de controversia dentro del presente trámite constitucional”.

Los alcances de este fallo, se advierte, hacen parte de una medida cautelar mientras se reciben las pruebas ordenadas para tomar una decisión de fondo frente a la acción de tutela.

“La presente orden tiene naturaleza exclusivamente preventiva, cautelar y transitoria, y no contempla pronunciamiento alguno sobre la legalidad, constitucionalidad, conveniencia definitiva de la política pública de erradicación de cultivos ilícitos ni sobre la validez de la resolución no. 0007 de 2026″, señala el fallo en su tercer punto.

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