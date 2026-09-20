Ministro Iván Cancino habló claro sobre la fumigación aérea en Colombia e hizo anuncio importante: “Con todo el respeto”

El ministro de Justicia, Iván Cancino, habló con SEMANA sobre el proyecto de ley de sometimiento que será radicado en el Congreso y reveló detalles de lo que será la hoja de ruta del Gobierno de Abelardo De La Espriella para la entrega de los miembros de grupos criminales.

Ley de sometimiento: el ministro de Justicia, Iván Cancino, revela en exclusiva los detalles para la entrega de los criminales. “Se someten o vamos por ellos”

En medio del diálogo con Vicky Dávila, el jefe de la cartera también se refirió a otros temas sensibles con los grupos armados ilegales, como lo son los bombardeos y la fumigación aérea de los cultivos ilícitos en Colombia.

Sobre los bombardeos, Cancino aseguró que a la delincuencia se le debe combatir con mano dura, como lo han venido haciendo el ministro de Defensa y la fuerza pública, pero también implica capturas.

“No quiero enviarle el mensaje a la ciudadanía de que la única función que tiene el ministro de Defensa es matar a la delincuencia. Puede ser una consecuencia, pero si usted está en la base, dígale a su líder que se quiere entregar. Si su líder no se quiere entregar, déjelo solo”, señaló.

Al ser consultado si considera que existe una guerra jurídica para que el Gobierno no avance en la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta los fallos de la justicia frente a estos temas, el ministro fue claro.

“El discurso del presidente ha sido muy claro: respeto por los jueces. Aquí hemos recuperado esa autonomía de los poderes, el respeto y la dignidad por la justicia, por las cortes. Lo que ha hecho el presidente es acatar, pero también debatir jurídicamente por medio de los recursos”, dijo.

A la pregunta textual respondió que “no lo llamaría guerra jurídica” y explicó que lo que el “país tiene que tener claro es que este Gobierno respeta el derecho internacional humanitario, el principio de precaución, pero la aspersión va”.

Las 10 revelaciones del ministro de Justicia, Iván Cancino, sobre el proyecto de sometimiento para criminales y el futuro de las cárceles

Cancino insistió en que el gobierno va a “fumigar”, eso sí, “sin desconocer las decisiones” de la justicia. “Cada vez que se nos pide que ajustemos algo, lo acataremos. Y si hay que plantear alguna modificación a la ley, se planteará y se modificará”, resaltó.

Por eso concluyó sobre el tema que “Colombia es un país que necesita la fumigación terrestre, vía manual, la de drones o la aérea, con todo el respeto a la protección del medioambiente, a la población civil y brindando alternativas en la sustitución de cultivos”.

Vea la entrevista completa del ministro de Justicia, Iván Cancino, con Vicky Dávila en SEMANA: