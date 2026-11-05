Fuertes lluvias podrían azotar Colombia este 5 de noviembre: territorios afectados y pronóstico del clima del Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha dado a conocer el pronóstico del clima para este jueves 5 de noviembre. La entidad afirma que durante las últimas horas se ha visto una disminución en las lluvias.

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Para Bogotá, se espera un cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante las horas de la mañana. Sin embargo, en la tarde no se descartan lluvias ligeras, especialmente en el norte y occidente de la ciudad, en localidades como Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Engativá, Kennedy, Fontibón, Bosa y Puente Aranda.

Asimismo, en la noche se estima un cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas dispersas. La temperatura mínima será de 10 °C.

Clima principales regiones del país

Por su parte, para las regiones Caribe y Pacífica, se prevé que se presenten precipitaciones durante las horas de la mañana y la tarde, con intensidad moderada.

Las zonas que presentarían este fenómeno son el sur de Córdoba, sur del Atlántico, Sucre, centro y sur de Bolívar, La Guajira, Cesar, Magdalena, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Por otro lado, en la región Andina, especialmente en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima, podría haber lluvias en la tarde y noche, acompañadas de un cielo parcialmente a mayormente nublado.

En la Orinoquía, las precipitaciones se darían con una intensidad variada en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Meta y Guainía.

Por su parte, en la Amazonía, se espera un cielo ligeramente a parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras, principalmente en las zonas de Amazonas, Putumayo, occidente de Caquetá, Guaviare y Vaupés.

Además, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam prevé un cielo ligeramente nublado, con probabilidad de lluvias de ligera intensidad, las cuales se podrían presentar a distintas horas a lo largo de la jornada de hoy.

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Con este panorama en cuenta, la entidad estima que durante gran parte de este 5 de noviembre se presenten lluvias en varias partes del país. Sin embargo, la mayor concentración de nubosidad estará en las regiones Pacífica, Andina y Caribe, el norte de la región Andina, así como en sectores dispersos de las regiones Orinoquía y Amazonía.

El Ideam también indicó que existen varias alertas vigentes, de las cuales varias corresponden a deslizamientos, en un total de 376 municipios. Asimismo, 206 subzonas hidrográficas están en alerta por probabilidad de inundaciones.