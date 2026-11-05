Política

De La Espriella cuestionó al gobierno Petro: “Siempre hay desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”

El jefe de Estado encendió las alarmas sobre un proyecto de conectividad que dejó la administración anterior.

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Redacción Semana
5 de noviembre de 2026 a las 12:57 p. m.
El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Leticia, Amazonas.
El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Leticia, Amazonas. Foto: Pantallazos transmisión Presidencia

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lideró una agenda de trabajo regional en Leticia, en el departamento del Amazonas, acompañado de varios integrantes de su gabinete de Gobierno.

Desde esa región del país anunció un paquete de medidas de desarrollo, con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad que tiene el Amazonas con el resto de las zonas del país.

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En uno de los apartes del discurso que dio el mandatario colombiano, hizo referencia al gobierno Petro, poniendo la lupa sobre varios proyectos que dejó esa administración, especialmente en conectividad.

“Por eso hemos tomado una decisión responsable. El gobierno anterior dejó en marcha una licitación para atender fibra óptica por los ríos Putumayo y Amazonas, cuyo costo pasó de 683.000 millones de pesos en 2025 a más de 1,14 billones en 2026; es decir, un 67 % más. Con incertidumbre financiera y riesgos ambientales, posibles fallas técnicas y dudas sobre si conectaría de verdad a la gente”, afirmó De La Espriella.

E indicó en su intervención: “Yo todo lo que hizo el gobierno pasado lo veo con gran sospecha, porque donde uno levanta siempre hay corrupción, siempre hay desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”.

“Entonces, este, que es un gobierno responsable, está anunciando que no vamos a cancelar la conectividad del Amazonas, simplemente que en la Patria Milagro cambiamos los proyectos. Porque ese proyecto en realidad nunca conectó a nadie y tiene ciertos riesgos y lo vamos a cambiar por soluciones técnicas y operativas reales aprovechando la infraestructura que ya existe con Brasil”, recalcó el presidente de la República.

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Frente a los proyectos y el portafolio de desarrollo y progreso para el Amazonas, el mandatario colombiano reveló que se han visibilizado 14, para una partida presupuestal que supera los $ 539.000 millones.