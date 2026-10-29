“Era otro nivel de corrupción, impresionante”, Iván Lenis, presidente de la Corte Suprema, sobre escándalo de la UNGRD

El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fue sin duda uno de los más sonados durante el gobierno Petro, teniendo en cuenta los millonarios recursos que se robaron los implicados.

Ahora, mientras en los despachos tratan de desenredar todo ese entramado de corrupción, quien precisamente se refirió a ese escándalo fue Iván Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Pedro Rodríguez, el primer condenado por el escándalo de la UNGRD, que queda en libertad

En una reciente entrevista con el medio regional El Colombiano, el togado habló sobre la complejidad por parte de los investigadores para esclarecer todos los hechos, a tal punto que debieron desarrollar nuevas habilidades para poder identificar y llevar a juicio a los involucrados.

“Nosotros encontramos un caso de un entramado de una complejidad impresionante, con más de 30 personas implicadas y diversas modalidades supersofisticadas. La Fiscalía ha hecho un trabajo muy importante para desentrañar todo eso. También la Sala Especial de Instrucción ha trabajado, porque investiga la participación de personas aforadas. Gracias a esas labores se ha logrado avanzar y hoy algunas de esas personas están en juicio”, dijo Lenis en El Colombiano.

Y agregó: “Era otro nivel de corrupción, impresionante. Fue necesario desarrollar otras habilidades para comprender cómo funcionaba ese entramado. Eso tomó tiempo, pero hoy estamos viendo que ese tiempo que se tomaron para comprender la complejidad está dando resultados. Ya hay personas en juicio y resoluciones de acusación. La Fiscalía ha presentado acusaciones ante los jueces y, en el caso de los aforados, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte”.

Proceso contra testigo estrella por saqueo a la UNGRD quedó en manos de un fiscal ‘júnior’. Por eso, piden explicaciones

El presidente de la Corte Suprema de Justicia también advirtió que más personas podrían terminar empapeladas por el caso de la UNGRD.

“La investigación ha venido avanzando con las personas que el desarrollo de las pesquisas ha mostrado. Pero, por supuesto, pudieran aparecer otros matices y otras líneas de investigación”, destacó el togado en dicha entrevista.