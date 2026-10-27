Judiicales

Pedro Rodríguez, el primer condenado por el escándalo de la UNGRD, que queda en libertad

El exasesor de la UNGRD es uno de los testigos clave de la Fiscalía General.

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Redacción Semana
27 de octubre de 2026 a las 12:45 p. m.
Pedro Rodríguez fue asesor jurídico de la UNGRD. También fue jefe de la oficina jurídica de la Gobernación de Nariño, cuando Romero era gobernador.
Pedro Rodríguez fue asesor jurídico de la UNGRD. También fue jefe de la oficina jurídica de la Gobernación de Nariño, cuando Romero era gobernador. Foto: suministradas a semana api

Pedro Andrés Rodríguez Melo, uno de los principales protagonistas en el escándalo de la UNGRD, quedará en libertad por orden de un juez de ejecución de penas.

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Esto, después que se revisara el cumplimiento de la pena de Rodríguez Melo quien fue sentenciado a 58 meses y 19 días de prisión tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía General.

El exasesor del despacho de Olmedo López en la dirección de la UNGRD, sustentó mediante su defensa labores de estudio y de trabajo.

Igualmente, se tuvo en cuenta su buena conducta en el centro carcelario.

Pedro Rodríguez Melo, Camilo Romero
Pedro Rodríguez Melo, Camilo Romero Foto: Suministrado a Revista Semana

Rodríguez Melo también es uno de los principales testigos de la Fiscalía General en el juicio contra el exgobernador del Nariño, Camilo Romero.