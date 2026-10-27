Pedro Rodríguez, el primer condenado por el escándalo de la UNGRD, que queda en libertad

Pedro Andrés Rodríguez Melo, uno de los principales protagonistas en el escándalo de la UNGRD, quedará en libertad por orden de un juez de ejecución de penas.

Exasesor de la Gobernación de Nariño señaló a Camilo Romero de dar la “línea” para el desvío del contrato de los aguardientes

Esto, después que se revisara el cumplimiento de la pena de Rodríguez Melo quien fue sentenciado a 58 meses y 19 días de prisión tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía General.

El exasesor del despacho de Olmedo López en la dirección de la UNGRD, sustentó mediante su defensa labores de estudio y de trabajo.

Igualmente, se tuvo en cuenta su buena conducta en el centro carcelario.

Pedro Rodríguez Melo, Camilo Romero Foto: Suministrado a Revista Semana

Rodríguez Melo también es uno de los principales testigos de la Fiscalía General en el juicio contra el exgobernador del Nariño, Camilo Romero.