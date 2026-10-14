Exasesor de la Gobernación de Nariño señaló a Camilo Romero de dar la “línea” para el desvío del contrato de los aguardientes

El abogado Pedro Andrés Rodríguez Melo conoce como pocos el interior de la Gobernación de Nariño. Durante años fue asesor jurídico, lo que le permitió tener acceso a información sobre la contratación en el departamento en la administración de Camilo Romero.

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Como él mismo ha señalado en varias ocasiones, tuvo una “gran cercanía” con Romero, acompañándolo en la campaña a la Gobernación y, posteriormente, ocupando uno de los cargos más importantes.

Debido a esto, es uno de los testigos clave de la Fiscalía General en el juicio que se adelanta contra Camilo Romero en la Corte Suprema de Justicia por las irregularidades que se habrían presentado en la celebración del contrato para comercializar más de 80.000 cajas de aguardiente en 2016 y que tuvo un valor cercano a los 18.000 millones de pesos.

Rodríguez, quien en la matriz de colaboración con la Fiscalía General nombró al exgobernador de Nariño, aseguró que Andrés Felipe Arango, primo de Camilo Romero y una de las personas de más confianza del entonces gobernador, fue quien se puso al frente del proceso de licitación, dando órdenes directas y recomendaciones.

Todo esto, según el testigo, siguiendo la “línea” que había dado Camilo Romero frente a este caso. El mandatario departamental, indicó, tenía un gran interés en la celebración de este contrato, puesto que ya estaba muy cerca el tradicional Festival de Negros y Blancos.

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Felipe Arango pedía celeridad a la oficina jurídica, de la cual hacía parte Rodríguez. “Él manifiesta (en referencia a Arango) que esa venta tenía que hacerse con las personas que habían colaborado con la campaña. Fue muy enfático en eso (...) bajo esa premisa, hace entrever que era un proceso que no solo tenía que salir de manera expedita, sino que se debía actuar conforme a las personas que estaban en la licitación”.

Rodríguez aseguró que él fue receptor directo de esta “línea” para direccionar el proceso de contratación. Pese a que en el papel se intentó presentar como un proceso de licitación transparente, lo cierto es que ya los beneficiados se tenían fijos.

En otro de los apartes de su declaración, que se extendió por dos sesiones, el exasesor indicó que en medio de este proceso de licitación se empezaron a presentar discusiones con más frecuencia frente a la forma en que se estaba realizando el proceso de licitación.

Camilo Romero, quien fue congresista y embajador de Colombia en Argentina, enfrenta un proceso por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y asociación para cometer un delito contra la administración pública.

Por su parte, Pedro Andrés Rodríguez enfrenta actualmente una condena por su participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).