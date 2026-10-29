Deicy Jiménez llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración en la investigación preliminar que se adelanta contra Gustavo Petro y María José Pizarro por los denominados ‘sexocontratos’ que fueron revelados en exclusiva por SEMANA.

Jiménez, según confirmó su apoderado, presentará ante el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado toda la evidencia sobre el canje de contratos por favores sexuales que se presentaron por orden de Gustavo Petro.

El abogado Felipe Caballero aseveró que Deicy Jiménez ratificará absolutamente todo lo que le dijo a SEMANA y aportará todas las pruebas.

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“Quiero ratificar el compromiso que tiene Deicy Jiménez con la administración de justicia (...) Ella quiere contar su verdad, es una mujer valiente, víctima de una red criminal, y así será demostrado en su momento”, señaló el penalista antes del ingreso a la diligencia judicial.

Caballero rechazó los señalamientos que han hecho la defensa de Gustavo Petro y varios de sus partidarios en contra de Jiménez.

“La expresión montaje siempre ha sido la favorita de la izquierda para defenderse. Me parece bastante irrespetuoso desacreditar la valentía que ha tenido esta mujer para defenderlo, ya veremos si la Corte lo califica así”, precisó.

Igualmente, aseguró que este caso debe tener un enfoque de género.

“Ella es una completa víctima, hay que analizar esto desde la perspectiva del enfoque diferencial y desde las asimetrías del poder. Ella es una víctima”, enfatizó el abogado.

Deicy Jiménez está dispuesta —aseveró Caballero— a comparecer y atender todos los llamados de las autoridades judiciales para ampliar su versión frente a los hechos materia de investigación.

¿Otros implicados?

Es abogado de Deicy Jiménez aseveró que además de los nombres que ya entregó su cliente hay otras personas que tuvieron conocimiento claro y preciso de esta práctica de entrega de contratos en diferentes entidades del Estado.

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“Sí sé que hay otros nombres que el país va a venir conociendo y estoy completamente seguro de que más mujeres se van a envalentonar y vamos a conocer más casos”, indicó el abogado.

En la actualidad, la denunciante cuenta con una medida de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Por esto, el jurista aprovechó la oportunidad para pedir más garantías para las otras mujeres que tengan la intención de denunciar.