David Luna revive el debate sobre la DNI tras revelaciones de SEMANA: “Yo advertí lo que estaba pasando”

El exsenador David Luna reaccionó a la más reciente portada de SEMANA, que expone los hallazgos de una auditoría forense practicada a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante la anterior administración de Gustavo Petro.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se convirtió en una “policía política” en el gobierno Petro: SEMANA revela la escandalosa auditoría forense que ordenó Abelardo De La Espriella

Estructura paralela en la DNI: tras la reestructuración impulsada mediante el Decreto en 2024, un grupo de contrainteligencia de Estado operó al margen de los controles habituales y con acceso a información crítica. Foto: Kathleen - stock.adobe.com

El dirigente político aseguró que las revelaciones le permiten dimensionar de otra manera las preguntas que formuló en el Congreso cuando citó a Carlos Ramón González, entonces director de la entidad.

Luna recordó que durante ese debate de control político cuestionó a González por las denuncias relacionadas con seguimientos e interceptaciones y puso sobre la mesa asuntos como la existencia de equipos de inteligencia, un supuesto software para intervenir comunicaciones de WhatsApp y el arrendamiento de inmuebles cerca de las viviendas de periodistas.

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Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de la DNI. Foto: Presidencia

“Le pregunté por equipos de inteligencia, por un software para interceptar WhatsApp, por inmuebles arrendados cerca de las casas de periodistas y por la información que se estaba recopilando sobre opositores y críticos del Gobierno. Carlos Ramón González negó todo bajo juramento”, advirtió Luna.

Según el exsenador, también preguntó por la información que estaría siendo recopilada sobre opositores y críticos del gobierno Petro. González negó entonces esas acusaciones bajo juramento.

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“Esta persecución no la viví desde la barrera. Me pasó a mí”, aseguró Luna en su mensaje, en el que sostuvo que aquel debate resultó incómodo para el gobierno de Gustavo Petro.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella hizo una auditoría a la DNI. Foto: Semana/logo de la DNI

Las nuevas revelaciones de SEMANA se conocen tras una auditoría forense que examinó 147 terabytes de información, además de computadores, teléfonos celulares y otros dispositivos de la DNI.

El informe señaló presuntas irregularidades en el manejo de información reservada, gastos de inteligencia y operaciones de contrainteligencia, incluidos posibles seguimientos a opositores, periodistas y funcionarios.

La DNI, la máxima dependencia a cargo de garantizar la seguridad nacional, perdió la “confiabilidad” durante el gobierno Petro, según la auditoría forense. Foto: Fotomontaje SEMANA

Luna aseguró que, a la luz de esos hallazgos, entiende mejor por qué las preguntas que hizo en el Senado generaron resistencia.

“Yo advertí lo que estaba pasando, lo negaron y ahora Gustavo Petro tiene que responder”, concluyó el exsenador.