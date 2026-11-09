Luis Duque responde a supuesta infiltración en la campaña de Paloma Valencia: “Las derrotas merecen explicaciones, no excusas”

Luis Duque, estratega político y representante de la firma Büró, respondió a los señalamientos que lo relacionan con una supuesta instrumentalización por parte del gobierno de Gustavo Petro para infiltrar la campaña presidencial de Paloma Valencia.

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A través de un comunicado, Duque rechazó las versiones que han circulado en redes sociales y que posteriormente fueron recogidas por algunos medios de comunicación. El consultor aseguró que ha mantenido una oposición pública al proyecto político de Petro y que sus diferencias ideológicas y de principios vienen desde hace varios años.

Como parte de sus explicaciones, relató que su único acercamiento con la campaña presidencial de Petro ocurrió en septiembre de 2021, cuando Roy Barreras, entonces coordinador político de esa aspiración, le solicitó una reunión para invitarlo a participar. Según Duque, rechazó la propuesta porque no compartía ese proyecto político.

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Candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Alejandro Acosta

Uno de los argumentos centrales de su defensa tiene que ver con las fechas del contrato que ha sido utilizado para sustentar los señalamientos. Duque aseguró que el acuerdo fue celebrado en diciembre de 2025, mientras que su vinculación a la campaña de Paloma Valencia se produjo a finales de enero de 2026.

“Pretender que una relación contractual anterior fue concebida para infiltrar una campaña a la que todavía no pertenecía es construir una acusación a partir de una interpretación que carece de sustento”, sostuvo.

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Bogotá. Mayo 24 de 2026. La candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, realizaron el cierre de su campaña política para las elecciones presidenciales. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

También afirmó que su ingreso al equipo de Valencia estuvo precedido por una entrevista con un comité designado por la candidata, ante el cual expuso sus actividades profesionales. En ese encuentro, explicó que su empresa trabajaba con campañas al Congreso, gobiernos locales y departamentales, entidades nacionales y gobiernos extranjeros.

El estratega defendió además la actividad de Büró, firma que, según indicó, lleva doce años dedicada a la estrategia política en los ámbitos electoral, gubernamental y legislativo. Sostuvo que contratar con el Estado no implica compartir la ideología del gobierno de turno.

Bogotá. Mayo 24 de 2026. La candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, realizaron el cierre de su campaña política para las elecciones presidenciales. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

Finalmente, descartó que la derrota electoral de Valencia pueda explicarse por una supuesta infiltración y pidió que los hechos se examinen con rigor. “Las derrotas merecen explicaciones, no excusas”, concluyó.