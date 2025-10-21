El estratega político Luis Duque lanzó su libro “Por qué no fui político”

El estratega político colombiano Luis Duque presenta “Por qué no fui político”, un libro en el que narra su experiencia de dos décadas tras bambalinas en campañas presidenciales y movimientos políticos de América Latina.

Conocido por su estilo irreverente y su trayectoria en más de doce países, Duque ofrece un relato sin concesiones sobre lo que ocurre cuando el poder se negocia, se manipula o simplemente se desvanece.

Luis Duque lanza su libro “Por qué no fui político” | Foto: Luis Duque

Lejos de ser un manual o una biografía complaciente, como lo enuncia el mismo autor, el texto se construye como un ajuste de cuentas con el poder y consigo mismo. En sus páginas desfilan episodios que marcaron la historia reciente.

La llamada en la que Henrique Capriles perdió, sin saberlo, una elección frente a Nicolás Maduro; la fundación del Partido de la U como maniobra quirúrgica entre Uribe, Santos y J. J. Rendón; y el silencio estratégico de Roberto Prieto durante el escándalo de Odebrecht, que evitó la caída del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Según Duque, el cierre del libro es una “diatriba a la política” en la que se desarma el oficio con una mezcla de ironía y desencanto, recordando que en ese mundo las victorias no garantizan gloria ni las derrotas condenan al olvido.