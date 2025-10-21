Suscribirse

Confidenciales

El estratega político Luis Duque lanzó su libro “Por qué no fui político”

Conocido por su estilo irreverente y su trayectoria en más de doce países, Duque hace un relato sobre lo que ocurre cuando el poder se negocia, se manipula o simplemente se desvanece.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 6:45 p. m.
Luis Duque lanza su libro “Por qué no fui político”
Luis Duque lanza su libro “Por qué no fui político” | Foto: Luis Duque

El estratega político colombiano Luis Duque presenta “Por qué no fui político”, un libro en el que narra su experiencia de dos décadas tras bambalinas en campañas presidenciales y movimientos políticos de América Latina.

Contexto: Así combaten las editoriales las prohibiciones de libros en Estados Unidos

Conocido por su estilo irreverente y su trayectoria en más de doce países, Duque ofrece un relato sin concesiones sobre lo que ocurre cuando el poder se negocia, se manipula o simplemente se desvanece.

Luis Duque lanza su libro “Por qué no fui político”
Luis Duque lanza su libro “Por qué no fui político” | Foto: Luis Duque

Lejos de ser un manual o una biografía complaciente, como lo enuncia el mismo autor, el texto se construye como un ajuste de cuentas con el poder y consigo mismo. En sus páginas desfilan episodios que marcaron la historia reciente.

La llamada en la que Henrique Capriles perdió, sin saberlo, una elección frente a Nicolás Maduro; la fundación del Partido de la U como maniobra quirúrgica entre Uribe, Santos y J. J. Rendón; y el silencio estratégico de Roberto Prieto durante el escándalo de Odebrecht, que evitó la caída del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Según Duque, el cierre del libro es una “diatriba a la política” en la que se desarma el oficio con una mezcla de ironía y desencanto, recordando que en ese mundo las victorias no garantizan gloria ni las derrotas condenan al olvido.

Publicado por la editorial BÜRÓ, el libro presentado por Luis Duque mezcla periodismo, estrategia y reflexión moral. Un texto que “confirma que el mayor acto de libertad puede ser no pertenecer al poder”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bernie Moreno confirma que Donald Trump no pondrá aranceles a Colombia, pero no descarta investigar a Petro

2. Murió la cantante Paulina Tamayo, más conocida como ‘La Grande del Ecuador’: este es el comunicado oficial y causa de su muerte

3. Shohei Ohtani: reflexiones sobre un unicornio azul, o el mejor jugador de la historia del béisbol

4. Bayern Múnich vs. Brujas: hora y canal para ver el partido de Luis Díaz en Champions League

5. Inocencia de Álvaro Uribe: Iván Cepeda se queda sin discurso de campaña a pocos días de la consulta del Pacto Histórico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

estrategia políticaJuan Manuel SantosPartido de la Uodebrecht colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.