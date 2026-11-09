Daniel Briceño envió un duro mensaje sobre Gustavo Petro: “Quiere posar de redentor para tapar sus propias culpas”

El representante a la Cámara, Daniel Briceño, lanzó un duro llamado a los sectores políticos del país para evitar alianzas con el expresidente Gustavo Petro, en medio de la ola de señalamientos que enfrenta el exmandatario tras su salida de la Casa de Nariño.

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A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Briceño argumentó que los sectores democráticos “deben cerrarle la puerta a cualquier alianza con el señor Gustavo Petro y su movimiento”.

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“Colombia debe superar la tragedia económica, política y moral representada en ese dañino liderazgo. Petro quiere posar de redentor para tapar sus propias culpas”, expresó el congresista, marcando una fuerte postura frente al panorama político y judicial que rodea al líder del Pacto Histórico.

Escándalos institucionales: DNI y presunta red de favores

Las declaraciones de Briceño se enmarcan en una serie de graves acusaciones que recaen sobre el expresidente y su círculo cercano tras la culminación de su mandato.

Los sectores democráticos del país deben cerrarle la puerta a cualquier alianza con el señor Gustavo Petro y su movimiento. Colombia debe superar la tragedia económica, política y moral representada en ese dañino liderazgo. Petro quiere posar de redentor para tapar sus propias culpas. — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) November 9, 2026

En el ámbito institucional, Petro afronta cuestionamientos relacionados con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las denuncias apuntan a que, durante su administración, se habría utilizado el aparato de inteligencia del Estado para investigar de manera indebida y realizar seguimientos irregulares a figuras de la oposición y a expresidentes de la República.

A este escenario se suma el sonado escándalo denominado mediáticamente como los sexocontratos. Las autoridades y los órganos de control evalúan los señalamientos sobre la presunta existencia de una red de favores sexuales que habría operado a cambio del otorgamiento de contratos estatales y altos cargos públicos.

Según las denuncias preliminares, esta red de clientelismo e intercambios irregulares habría comenzado a tejerse incluso desde antes de que Petro asumiera la Presidencia de la República, comprometiendo la transparencia en la conformación de su equipo de trabajo.

El círculo familiar en el centro de la polémica

El panorama judicial y político del expresidente también se ha visto fuertemente afectado por las investigaciones que involucran directamente a su familia.

Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Eva Ferrer y la exprimera dama con Nicolás Maduro. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Presidencia / Foto 3: Semana / Foto 4: Presidencia

Por un lado, se mantiene activo el proceso por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en contra de su hijo, Nicolás Petro, un caso que sacudió los cimientos de su campaña presidencial.

Adicionalmente, el entorno más íntimo del exmandatario enfrenta una nueva crisis tras las explosivas declaraciones de Eva Ferrer, antigua persona de confianza del círculo presidencial.

Ferrer ha lanzado severas acusaciones que vinculan a la exprimera dama, Verónica Alcocer, con presuntos actos de corrupción e incluso señalamientos relacionados con redes de narcotráfico, lo que ha profundizado el desgaste de la imagen de la familia presidencial y alimentado el rechazo de sectores políticos opositores como el liderado por Briceño.