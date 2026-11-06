Daniel Briceño denunció que Tierra Sua, en Boyacá, sería utilizada como un “contratadero” de la Gobernación

El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, denunció lo que sería un “contratadero” en la Gobernación de Boyacá a través de Tierra Sua, una empresa público-privada del departamento. “Es absolutamente asqueroso cómo administran el departamento y la plata de la gente”, cuestionó el congresista.

Gobernación de Boyacá: exministro de Petro descartó aspiración política

Briceño reveló un audio en el que el diputado John Álex López da detalles de lo que sucedería. Según el congresista, López es cercano al gobernador Carlos Amaya y al exrepresentante Wilmer Castellanos, quien sería el candidato de Amaya para las próximas elecciones regionales.

López cuenta en un audio cómo funcionaría la contratación en Tierra Sua. Dice que el dinero ya estaría “garantizado” y en manos de la Gobernación. “No se puede cambiar para otro tema”, reconoce.

“Estaba a punto de ser contratada hace mes y medio, dos meses, en Tierra Sua, que si se acuerda, al gobernador le han dado muy duro, diciendo que es el contratadero de él. Eso se llama un fondo mixto, es una figura que salió hace poco, duró vigente como dos años; todas las alcaldías y gobernaciones contrataban con un fondo mixto, que es una empresa que tiene participación mayoritaria del Estado, de la misma Gobernación y de algunas entidades; así los procesos se hacían más expeditos”, se le escucha decir al diputado.

López reconoce que estaba a punto de darse la contratación, pero la Corte Suprema de Justicia frenó los fondos mixtos tras varias demandas presentadas. “Era una contratación paralela a la Ley 80, que es la Ley de Contratación”, dice el diputado.

Briceño aseguró que Wilmer Castellanos sería el candidato de Amaya para la Gobernación. Foto: Equipo de prensa Wilmer Castellanos

Además, reconoce que el alto tribunal prohibió la contratación con los fondos mixtos. “Se trancó todo el proceso, no la plata, eso no se va a perder”, afirmó López.

Briceño alertó que el diputado estaría aceptando que se frenó una contratación de unos recursos que supuestamente Wilmer Castellanos, aliado de Amaya en la Gobernación, habría conseguido pasar del gobierno Petro al departamento.

“Estaban a punto de entregarlos saltándose la Ley 80 a través del contratadero Tierra Sua, a través de Carlos Amaya. Lastimosamente, muy de malas, la Corte les tumbó esa forma de contratación”, aseguró Briceño.

El diputado también reconoce en el audio que esos dineros terminarían a final de año en manos de personas “cercanas” a la Gobernación. “Va a ser, si Dios quiere, gente cercana a la región”, dice López.

Briceño cuestionó que, si no se ha dado la contratación, cómo sabía el diputado que quedaría en manos de personas cercanas.