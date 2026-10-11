Paloma Valencia viajará a estudiar en la Universidad de Georgetown

En el 2027, en medio de las elecciones locales y regionales que vivirá Colombia, la excandidata presidencial Paloma Valencia viajará a Washington a estudiar en la Universidad de Georgetown.

Valencia fue congresista durante 12 años y complementará esa vasta experiencia legislativa con dicha formación académica en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

La excandidata seguirá tendiendo puentes entre “diferentes” y estará activa opinando sobre el acontecer nacional en sus redes sociales. Sus puntos de vista estarán activos de cara a las elecciones de 2027 y las presidenciales del 2030.