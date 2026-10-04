El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que su Gobierno emprenderá una ofensiva contra la corrupción y puso la defensa de los recursos públicos como una de las principales banderas de su administración.

Gobierno Petro convirtió a la DNI en su “policía política”: cinco revelaciones escandalosas de la portada de SEMANA

En un extenso pronunciamiento publicado en su cuenta de X, el mandatario advirtió que alcaldes, gobernadores, funcionarios, contratistas y hasta personas de su círculo más cercano estarán sometidos a controles cuando se trate del manejo de dineros del Estado.

“Llegué a la Presidencia con una convicción que no negocio: la plata de los colombianos es sagrada”, escribió De La Espriella, quien sostuvo que su propósito no es mantener las prácticas tradicionales de la administración pública, sino cambiar la forma en que se vigilan y ejecutan los recursos.

“Usted no merece estar sentado en esa silla”: Presidente Abelardo De La Espriella al rector de la Universidad de Córdoba

Abelardo De La Espriella inauguró oficialmente la ruta aérea Montería–Panamá Foto: Montaje Semana

El presidente utilizó varios ejemplos para explicar el alcance de su política. “Cuando se roban un hospital, hay un colombiano esperando atención. Cuando se roban la alimentación escolar, hay un niño sin comida”, señaló. Y agregó: “Robarse un peso del Estado es robárselo a los colombianos”.

De La Espriella también relató un episodio que, según dijo, ocurrió durante una reunión con alcaldes y gobernadores. Aseguró que, mientras recibió aplausos al hablar de obras e inversiones, algunas manos dejaron de aplaudir cuando advirtió que los recursos públicos serían vigilados.

Piden al magistrado Vladímir Fernández que se separe de sus funciones por caso UNGRD

“Les dije, con la ironía que merecen: ‘Aplaudan. ¿Por qué no aplauden? Ese silencio es el termómetro”, afirmó.

Abelardo De La Espriella y Cristina Lombana Foto: Presidencia y Corte Suprema

El mandatario aseguró además que verificará personalmente la ejecución de los recursos que entregue su administración y lanzó una advertencia: “Por cada peso que mande, yo mismo voy a verificar las obras. El que toque la plata pública en la era del Tigre termina preso”.

Uno de los casos mencionados fue el del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. De La Espriella dijo que durante una visita a Sucre le manifestó directamente sus reparos frente a los antecedentes e investigaciones que, según él, rodean la trayectoria del mandatario local.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció recursos para Montería que estaban atrapados en una fiducia. Foto: Presidencia

“¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?”, relató que le preguntó.

El presidente aclaró que no pretende sustituir a la justicia. “Yo no condeno ni reemplazo a los jueces. Tampoco cierro los ojos”, sostuvo, antes de advertir que Sincelejo y Sucre tendrán inversión, pero “no habrá cheques en blanco”.

EL capitán Germán Miranda no alcanzó a completar un mes en el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Ministerio del Interior

La ofensiva también alcanzaría a las universidades públicas. De La Espriella señaló al rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, y aseguró que ordenó al Ministerio de Educación ejercer inspección y vigilancia, dentro de sus competencias, sobre la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos.

“La autonomía universitaria se respeta. Autonomía no es ausencia de controles ni patente para atornillarse con corrupción y politiquería”, manifestó.

También se refirió a la Universidad de Pamplona y al exrector Ivaldo Torres Chávez, cuya elección, según el presidente, fue anulada por el Consejo de Estado. Dijo que existen denuncias relacionadas con manejos contractuales y contratación, por lo que ordenó vigilancia sobre la institución.

El presidente Abelardo De La Espriella le encomendó al general (r) Jorge Andrés Zuluaga, uno de los héroes de la operación Jaque, la recuperación de la DNI. Foto: presidencia

Otro de los casos mencionados fue el del director de Bomberos, Germán Miranda. De La Espriella aseguró que, tras conocer actuaciones que calificó de “claramente corruptas”, consideró incompatible su permanencia con el Gobierno y pidió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, declarar insubsistente su nombramiento.

El mandatario insistió en que las decisiones administrativas no equivalen a condenas judiciales. “Yo no soy juez. Soy el presidente y decido quién merece mi confianza”, dijo.

Presidente Abelardo De La Espriella Foto: Presidencia

Como parte de esta estrategia, De La Espriella anunció la creación del Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y el nombramiento de la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia.

Según el mandatario, la funcionaria tendrá la misión de coordinar acciones para detectar irregularidades y seguir el rastro de los recursos públicos.

“No quiero otra oficina burocrática. Quiero resultados, información, tecnología, analítica y coordinación”, afirmó.

Abelardo De La Espriella Foto: Presidencia

El presidente aseguró además que se trabaja con agentes encubiertos dentro de la administración pública y planteó una estrategia para rastrear contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros cuando la ley lo permita.

“Durante demasiado tiempo, el Estado buscó la plata después del robo. En mi Gobierno no vamos a permitir que se la roben. Nosotros queremos llegar antes”, sostuvo.

El presidente cerró su pronunciamiento asegurando que la lucha anticorrupción no tendrá excepciones. “En mi Gobierno nadie tiene excepciones: ni ministros, ni directores, ni contratistas, ni aliados, ni amigos, ni los más cercanos a mi familia”, dijo.