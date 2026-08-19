Por ‘El libro de la verdad’, vicepresidente José Manuel Restrepo responde en vivo al trino de Petro: “Visión limitada”

El vicepresidente José Manuel Restrepo habló en El Debate de SEMANA acerca de El libro de la verdad, en el que se habla de supuestos hechos de corrupción en el anterior gobierno, y le respondió con dureza al expresidente Gustavo Petro por la reacción que tuvo.

A través de un trino, el exjefe de Estado aseguró que nunca se entregó algún libro forense y que ahí no se exponen irregularidades, sino políticas públicas que se han defendido y no son ningún delito.

Ante esto, Restrepo fue claro al advertir que el líder natural del pacto Histórico tiene una “visión muy limitada del delito”. En ese sentido, sostuvo que Petro piensa que de corrupción solo se debe de hablar cuando alguien se roba el dinero.

“Él no se da cuenta de que corrupción también es presentar información incompleta. (...) Que cuando hacen contrataciones abultadas de última hora, eso puede indicar un escenario de corrupción; que cuando hay irresponsabilidad fiscal, eso también tiene la posible implicación de un escenario de corrupción”, dijo.

El vicepresidente indicó que en el mensaje que puso Petro, que lo hizo en su cuenta de X, está reconociendo que hubo delitos dentro de su administración.

“Está aceptándole a los colombianos que de lo que se está diciendo ahí, hay preocupaciones que son legítimas”, señaló.

Acerca de la instrucción que el expresidente le dio a quienes eran sus ministros para que contesten punto por punto, Restrepo fue claro en advertir que lo tendrán que hacer y más teniendo en cuenta que cada ministro del gobierno de De La Espriella va a poner de presente todas las irregularidades que han ido encontrando en las carteras.

Asimismo, arremetió contra el exjefe de Estado por decir que son políticas públicas y que no hay delitos. “Están muy mal hechas y son irresponsables”, apuntó.

Para argumentar su idea, el funcionario puso algunos ejemplos como la polémica reforma agraria, la cual calificó como “chimba” y “falsa”. De hecho, mencionó que nunca se llegaron a los objetivos que el propio gobierno Petro se había planteado.

“Eso es una vergüenza, es una demostración de que es una política pública frustrada y mal hecha. Puede ser que no sea corrupción, pero significa que por lo menos existen preocupaciones desde el punto de vista de la operación misma”, manifestó.

De igual manera, recordó la grave crisis que se vive en el sector de defensa por cuenta de la desfinanciación que hay. Todo esto, desde su punto de vista, demuestra que fueron muy malas las políticas públicas de los últimos cuatro años.

Este tipo de cosas, recordó el vicepresidente, genera pérdidas para el país y para los colombianos. “Detrás de esto se está es jugando con los impuestos de cada uno de nosotros”, dijo.

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