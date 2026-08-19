Petro reaccionó a ‘El libro de la verdad’ que publicó Abelardo De La Espriella y dio orden a quienes eran sus ministros: “De inmediato”

Después de varias horas, el expresidente Gustavo Petro reaccionó a El libro de la verdad que publicó el presidente Abelardo De La Espriella y en el que se habla de diferentes presuntos hechos de corrupción a lo largo del último gobierno.

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A través de su cuenta de X, el exjefe de Estado aseguró que el máximo mandatario no entregó a la Fiscalía ningún libro forense. “Se trata de 23 hechos que son políticas públicas que hemos defendido y no son delito”, dijo.

Por lo mismo, el líder natural del Pacto Histórico le hizo un llamado a cada uno de los ministros que estuvieron con él durante su gobierno para que respondan de inmediato a cada uno de los temas que se tocan en el libro.

En ese sentido, fue claro en una cosa: “En donde haya algún delito, su merecido es la pena”.

No obstante, Petro aseguró que con El libro de la verdad ocurrirá lo mismo que pasó en el departamento de Antioquia. “El famoso libro blanco terminó sin acusados”, concluyó.

Este pronunciamiento del exmandatario se da como reacción a un mensaje que previamente escribió el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y en el que comparó esta situación con lo que en su momento hizo Federico Gutiérrez con una “auditoría forense” cuando comenzó su mandato.

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De hecho, el exsuperintendente nacional de Salud recordó que, en los dos casos, uno de los responsables fue el hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.

“En los dos dijo que era un informe forense sin serlo, en los dos inflaron el número de hallazgos que resultaron ser solo informes de gestión, refritos y, peor aún: estrategias mediáticas para ambientar y justificar el fin de programas sociales”, señaló.

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

Asimismo, afirmó que el único objetivo es acabar con el programa de tierras, los equipos básicos en salud y hacer minería a gran escala en Santurbán.

Por el momento, El libro de la verdad ha dado mucho de qué hablar y ha generado todo un debate en el país, desatando múltiples reacciones, pero será la Fiscalía la encargada de analizar cada uno de los hechos allí plasmados y concluir si existió algún delito que deba ser investigado.