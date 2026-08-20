Nombre de la Fuerza Aeroespacial, de Gustavo Petro, ya no va más: Abelardo De La Espriella tomó radical decisión

En medio del anuncio que realizó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, donde dio a conocer los nombres de los uniformados que integrarán la nueva cúpula militar, el jefe de Estado dio detalles de otra medida.

Tiene que ver con el nombre de la Fuerza Aeroespacial que le puso el gobierno del expresidente Gustavo Petro a la Fuerza Aérea Colombiana. Frente a ese tema en particular, el mandatario colombiano fue enfático en afirmar que ese nombre no va más en su administración, retomando el original.

Presidente Abelardo De La Espriella reveló los nombres de la nueva cúpula militar: el anuncio lo hizo desde Barranquilla

“Desde ya informo que volverá a tener su nombre original, Fuerza Aérea”, expresó el presidente De La Espriella.

En ese sentido, el mandatario colombiano estaría cumpliendo lo que prometió en campaña sobre rescatar y preservar el nombre de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Cabe reseñar que sobre ese nombre de Fuerza Aeroespacial se libró una discusión judicial en la Corte Constitucional, ante la Ley 2302 de 2023, que fue la base sobre la modificación del nombre: “Por medio de la cual se adoptan medidas para garantizar la defensa e integridad territorial en el ámbito espacial y se dictan otras disposiciones”. En esta ley, en el artículo 5 se planteaba: “Cambio de denominación. Modifíquese la denominación de la Fuerza Aérea Colombiana por ‘Fuerza Aeroespacial Colombiana’”.

En la ponencia que salió de la Corte Constitucional, se expresó que el cambio de nombre iba en contravía del artículo 4 de la Constitución, que indica de manera detallada: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

En otro de los puntos de los argumentos se expresó: “Por lo tanto, la Corte concluyó que el legislador no tiene margen de configuración para modificar lo anterior y, de hacerlo, como ocurrió en este caso, transgrede lo previsto en el antedicho artículo y, además, el principio de supremacía de la Constitución”.

Capturan a un coronel del Ejército en operación de contrainteligencia militar

Por otro lado, en la declaración que dio este jueves 20 de agosto el presidente De La Espriella, dio a conocer los nombres de la nueva cúpula militar. Se trata de: