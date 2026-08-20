Capturan a un coronel del Ejército en operación de contrainteligencia militar

En las últimas horas se conoció que, dentro de una base militar en Bogotá, fue capturado un experimentado coronel por presuntos delitos asociados a narcotráfico y terrorismo.

Al búnker de la Fiscalía General de la Nación fue trasladado el coronel del Ejército capturado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De acuerdo con información militar, el oficial entró en el radar de la contrainteligencia del Ejército y, luego de desarrollar varias labores investigativas, se procedió a su captura en un proceso desarrollado por la Fiscalía.

“Adelantado por contrainteligencia y el Gaula Militar, con acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas se realizó la captura de un oficial superior activo del Ejército Nacional”, dijo el Ejército.

De acuerdo con información militar, el oficial entró en el radar de la contrainteligencia del Ejército. Foto: Ejército

La institución castrense agregó que la operación se hizo “atendiendo las políticas de transparencia institucional y en el marco del principio de colaboración armónica entre las instituciones del Estado”.

El coronel capturado se llama Didier Pérez y ocupó importantes cargos de combate contra grupos criminales como comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido 2 y jefe del Estado Mayor de la Brigada 23.

El Gaula Militar y la Fiscalía capturaron a un coronel del Ejército por delitos relacionados con narcotráfico. Foto: Ejército Nacional

“La diligencia se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía General de la Nación, dentro de un proceso que se adelanta por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos”, explicó el Ejército.

Por último, la institución militar indicó: “El Ejército Nacional brindó todas las garantías y facilidades para el cumplimiento de la diligencia judicial, reiterando su compromiso con las autoridades competentes en el desarrollo de las investigaciones correspondientes”.